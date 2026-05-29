Nesli tehlike altında olan bir tür! Geceleri onlar, gündüzleri insanlar kullanacak: Yasağa uymayanlara 699 bin TL ceza uygulanacak

Güncelleme Tarihi:

#Doğa Koruma#Deniz Kaplumbağaları#Akdeniz Sahilleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 11:51

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20.00'den saat 08.00'e kadar giriş yasağı başladı. Ateş ve mangal yakmak, çadır kurmak, araçla girişin de yasak olduğu bu kumsalları geceleri deniz kaplumbağaları, gündüz insanlar kullanabilecek. 1 Mayıs'ta başlayan ve eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası, 699 bin 245 TL. Tüzel kişi ve kurumlar için 3 katı ceza uygulanacak.