Nesli tehlike altında olan bir tür! Geceleri onlar, gündüzleri insanlar kullanacak: Yasağa uymayanlara 699 bin TL ceza uygulanacak

BU YIL CEZA MİKTARI 699 BİN 245 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bu kumsalların tamamında, yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında geceleri sahile girişler yasak. Ayrıca bu sahillere araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler de tamamen yasak. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Kanunun 9'uncu maddesinin (a) bendine aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere (deniz kaplumbağalarına, yuvalarına, yumurtalarına veya ergin bireylere doğrudan zarar verilmesi, kumsallardan yasa dışı kum alınarak yuvalama habitatının bozulması), yasakları ihlal edenlere idari para cezaları veriliyor. Bu ceza miktarı 2026 yılı için 699 bin 245 TL olarak belirlendi. Bu ihlali gerçekleştirenlerin tüzel kişi ve kurumlar olması halinde 2 milyon 97 bin TL ceza uygulanacak.