Nesli tehlike altında olan bir tür! Geceleri onlar, gündüzleri insanlar kullanacak: Yasağa uymayanlara 699 bin TL ceza uygulanacak

TÜRKİYE'DE 21 YUVALAMA KUMSALI
Türkiye'de en büyük yuvalama alanları, Antalya'da bulunuyor. 30 kilometrelik Belek kumsalı hem Türkiye hem de Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olarak geçiyor. Türkiye'de 9'u Antalya'da olmak üzere Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor. Bu kumsallar şöyle; Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ.