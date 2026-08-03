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Neşe Erberk'in gurur günü! Kızı Selin Gurdikyan beyaz önlüğünü giydi

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#Neşe Erberk#Selin Gurdikyan#Türkiye Güzeli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 13:03

1983 Türkiye ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk, kızı Selin Gurdikyan'ın kariyerindeki önemli dönüm noktasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.