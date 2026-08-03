Neşe Erberk'in gurur günü! Kızı Selin Gurdikyan beyaz önlüğünü giydi

Florida International University (FIU) Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdüren Gurdikyan, düzenlenen White Coat Ceremony (Beyaz Önlük Giyme Töreni) ile meslek hayatına ilk adımını attı. Kızının bu özel gününde yaşadığı mutluluğu gizlemeyen Neşe Erberk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Biricik Selin'im FIU White Coat Ceremony ile tıp eğitiminin ikinci 4 yılına artık adım attı... Yolun açık olsun bebeğim. Erberk'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. Florida International University'de düzenlenen White Coat Ceremony, tıp ve hemşirelik öğrencilerinin meslek yaşamına sembolik olarak ilk adımı attıkları özel bir tören olarak kabul ediliyor. Öğrenciler bu törende ilk kez beyaz önlüklerini giyerken, hasta bakımına ve mesleğin etik değerlerine bağlı kalacaklarına dair söz veriyor. Bu nedenle tören, tıp eğitimindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak görülüyor. Selin Gurdikyan, daha önce Miss Turkey 2022 yarışmasına katılmış ve yarışmayı üçüncü sırada tamamlayarak Miss Supranational Türkiye unvanını elde etmişti. Gurdikyan, şimdi ise tıp alanındaki başarısıyla adından söz ettirirken, beyaz önlüğünü giyerek doktorluk yolunda önemli bir eşiği geride bıraktı.