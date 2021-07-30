Nerelerde piknik yapmak yasaklandı, İstanbul'da yasaklandı mı? İstanbul Valisi açıkladı
Ülke genelinde devam eden orman yangınları sonrası bazı şehirlerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yetkililerde gerçekleştirilecek denetimlerle birlikte ormanlık alanlarda bulunanlar buradan çıkmaları yönünde uyarılacak. Peki, nerelerde piknik yapmak yasaklandı, İstanbul'da yasaklandı mı? Ormanlık alanlara girişler ne zaman kadar yasak?
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Ülkenin güneyindeki orman yangınları sonrası birçok şehirden art arda flaş kararlar geldi. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir ve Kocaeli'nden sonra İstanbul'da da Valilik ormanlara girişi bir ay boyunca yasakladı.
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İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan kararı “İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi.” sözleriyle duyurdu.
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ÇANAKKALE
Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği’nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.
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KOCAELİ'DE ORMANLIK ALANLARA GİRMEK YASAKLANDI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.
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BURSA
Bursa’da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.Buna göre Bursa merkez ve ilçelerinde 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı-çadırsız kamp yapmalarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca Bursa merkez ve ilçelerinde yine 1 ay süreyle bütün piknik ve mesire alanlarında 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.
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BALIKESİR'DE ORMANLARA GİRİŞ 3 AY YASAKLANDI
Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.