Nerelerde deprem oldu? 25 Ağustos tarihli son depremler

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler ardından gözler bir kez daha Kandilli Rasathanesi verilerine çevrildi. Her iki bölgede de artçı sarsıntılara yenisi ekleniyor. Akdeniz ve Ege'de yaşanan depremleri hisseden vatandaşlar, "En son ne zaman, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 25 Ağustos 2021 deprem listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.