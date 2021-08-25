Nerelerde deprem oldu? 25 Ağustos tarihli son depremler
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Gün içerisinde meydana gelen artçı depremler, başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oluyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 25 Ağustos tarihli son depremler...
Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler ardından gözler bir kez daha Kandilli Rasathanesi verilerine çevrildi. Her iki bölgede de artçı sarsıntılara yenisi ekleniyor. Akdeniz ve Ege'de yaşanan depremleri hisseden vatandaşlar, "En son ne zaman, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 25 Ağustos 2021 deprem listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
25 AĞUSTOS SON DEPREMLER
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.25 07:59:59 35.3090 22.9115 21.0 -.- 3.7 3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.25 06:35:36 36.4655 25.4800 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.25 05:19:35 36.3435 27.1202 23.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.25 05:09:05 40.8755 28.3515 21.7 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.08.25 05:04:17 37.8067 26.5438 10.3 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.25 05:03:11 37.8612 26.6022 5.0 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.25 04:31:31 36.4963 27.0503 5.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.25 04:23:36 36.4178 27.0112 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.25 03:01:58 36.4675 26.6362 21.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.25 02:52:16 40.4350 28.0528 7.9 -.- 2.6 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.08.25 02:13:23 36.2665 27.1197 15.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.25 01:31:09 36.2142 27.1468 16.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.25 01:20:40 38.0693 35.2220 8.0 -.- 1.8 -.- DUNDARLI-(NIGDE) İlksel
2021.08.25 01:11:12 36.2135 27.0248 7.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.25 00:47:18 36.4105 27.0635 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlkse