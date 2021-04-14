Nereler kapatıldı? Halı saha, yüzme havuzu, hamam ve saunalar ne zaman açılacak? İşte detaylar

HAMAM, SAUNA, HALI SAHA V.B NE ZAMAN AÇILACAK? İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen ramazan genelgesi ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme içme yerleri ve otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde uygulanacak kararlar detaylı olarak açıklandı.



Genelgeye göre; aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek.



- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,



- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,



- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.



Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek