Nereler kapatıldı? Halı saha, yüzme havuzu, hamam ve saunalar ne zaman açılacak? İşte detaylar
Halı saha, yüzme havuzu, hamam ve saunaların durumu yeni kararların alınmasının ardından milyonların gündemine geldi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kısıtlamaların uygulanacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise kapatılacak işyerleri sıralandı. 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri kapalı olacak. Halı saha, yüzme havuzu, hamam ve saunalar da faaliyetlerine ara verecek. Peki, halı saha, yüzme havuzu, hamam ve saunalar ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.
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Kapatılacak işyerleri son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni kararların hayata geçeceği belirtildi. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler kapalı olacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan ve illerde göre yeniden açılan halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, hamam ve sauna gibi yerler ise 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.
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HANGİ İŞYERLERİ KAPATILDI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların takip ettiği Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlara ilişkin şunları kaydetti:
Yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
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Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek. Sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleriyle evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir.
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HAMAM, SAUNA, HALI SAHA V.B NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen ramazan genelgesi ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme içme yerleri ve otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde uygulanacak kararlar detaylı olarak açıklandı.
Genelgeye göre; aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek.
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek