Yıl 1986... Nereden nereye!

Günümüz ünlülerinin eski hallerine şöyle bir bakalım istedik. Bakalım onları geçmiş yıllardaki halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları. Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
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Yıllar öncesine ait bu kareye bakıp, kim olduklarını bilememek mümkün değil! Onlar Türk müziğinin efsane grubu MFÖ. Birlikte yarım asrı geride bırakan üçlünün fotoğrafını grup üyelerinden Mazhar Alanson Instagram sayfasında paylaştı. Alanson, fotoğrafın altına 1986'da müzikseverlerle buluşan şarkılarının ismini not düştü: Vak the Rock
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TANIYABİLECEK MİSİNİZ
Günümüz ünlülerinin eski hallerine şöyle bir bakalım istedik. Bakalım onları geçmiş yıllardaki halleriyle tanıyabilecek misiniz?
İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
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50 YILLIK FOTOĞRAF
Cem Davran, Instagram hesabında nostaljik bir paylaşım yaptı.56 yaşındaki oyuncu, çocukluk fotoğrafını sayfasına şu notla ekledi: “50 yıllık fotoğraf. Detaylar, tavırlar, karakterler, bakının işte. Radyo ve dantelleri atlamayın sakın. Size ne hissettiriyorsa bir dönem fotoğrafı, hangi detayında saklanmışsa hayat, iki satır döktürüverin dilerseniz.” Davran’ın takipçileri fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı.
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TELEVİZYONA İLK ÇIKIŞIM
Ünlü piyanist Fazıl Say, 23 Nisan 1979’da konuk olduğu ve sunuculuğunu Zuhal Olcay’ın yaptığı TRT’deki programın görüntülerini paylaştı. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yayınlanan programda o zaman 8.5 yaşında olan Say, piyano resitali sunmuştu.
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Say, o yıllara ait paylaşımının altına şu yorumda bulundu: “Hatırlıyorum o günü, babam ve Mithat Fenmen hocamla gitmiştik. TRT Ankara Arı Stüdyosu’ydu. Evet sunan Zuhal Olcay, programda Sezen Aksu ve Erol Evgin de var. Gülüyorum o halime bir yandan. İlk televizyona çıkışım, baya tırsmışım.”
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'AYNI OĞLU ALİŞAN'
İlk bakışta tanımakta zorluk çekmiş olabilirsiniz ama fotoğrafı yakınlaştırıp baktığınız zaman ünlü şarkıcıyı tanıdığınıza eminiz. Evet, doğru bildiniz! Fotoğraftaki kişi MFÖ grubundan Özkan Uğur! Ünlü şarkıcının bu fotoğrafını yakın arkadaşı Mazhar Alanson sosyal medya hesabından 'Aynı oğlu Alişan' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce beğeni aldı.
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Bu fotoğrafa bakınca ilk anda belki ünlü ismi tanıyamadınız? Hemen hemen her hafta evlerimize misafir olan bu ünlü isim ekranların en sevilen dizilerinden birinde rol alıyor. Fotoğrafı biraz daha yaklaştıralım. Evet, fotoğraftaki ünlü isim oyuncu Nesrin Cavadzade'nin ta kendisi!
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NESRİN CAVADZEDE
Ünlü oyuncu bu fotoğrafını, 'Demek o zaman sandaletin içine çorap giyme modası var. Hayvanseverliğim görüldüğü üzere baki' mesajıyla paylaştı.
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ARTIK ONU TÜM DÜNYA TANIYOR
Objektife gülümseyen bu sevimli küçük kız size de tanıdık geldi mi? Dikkatlice bir kez daha bakın, büyük olasılıkla tanıyacaksınız..
INSTAGRAM
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O küçük kız günümüzün ünlü yıldızlarından Selena Gomez'in ta kendisi. Bu sıralar sık sık geçmiş yıllarda çekilen pozlarını paylaşan 27 yaşındaki Gomez, son olarak çocukluk pozuna yer verdi sayfasında.
INSTAGRAM
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Gomez'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. Selena Gomez, aynı pozunu geçen yıl da bir kez paylaşmıştı.
INSTAGRAM
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KAZAKİSTANLI BÜŞRA!
Oyuncu Büşra Develi, önceki gün Instagram'da bebeklik fotoğrafını paylaşıp herkesi gülümsetti.
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Ünlü oyuncu, paylaşımına da şu notu düştü; "Henüz Kazakistan'dan evlat edinilen bir Büşra."
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YORUMLAR GÜLDÜRDÜ
25 yaşındaki oyuncunun bu karesine yorum yağdı! 'Büşra Hanım, çocukken de 40, şimdi de 45 kiloymuş.' , ’Bu siz değilsiniz, inanmıyorum!’ , 'Gerçekten çok değişmişsiniz', 'Küçükken Kazak olan Büşra, büyümüş Fransız olmuş..'
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İLK FİLM YILMAZ GÜNEY'LE
En son 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterini canlandıran oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı.
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Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla anılarını canlandırdı.
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Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.
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Bu fotoğraftaki ünlü kim olabilir sizce? Dikkatli bakın, özellikle de gözlerine...
O ünlü Ozan Güven.
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Annesi, babası ve kardeşleriyle objektife gülümseyen bu küçük kız kim sizce? Hemen söyleyelim o kısacak saçlı küçük kız günümüzün ünlü oyuncularından Selma Ergeç.
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Oyuncu Bülenç Şakrak, yıllar önce sünnet olurken çekilen pozunu ve sünnet davetiyesini Instagram sayfasında paylaştı. Şakrak'ın, geçmiş yıllardan gelen pozların gün ışığına çıkarıldığı #tbt gününde "Sünnetime herkesi BEKLİYORUUUUUUMMMM" notuyla yaptığı bu paylaşım takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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Annesinin kucağında objektife gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?
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Peki ya kafasında şapkasıyla şaşkın şakın baktığı bu kare tanımanıza yardım etti mi?
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İREM DERİCİ
Fotoğraflarda gördüğünüz küçük kız İrem Derici'nin ta kendisi...
Şimdilerde milyonları peşinden sürükleyen şarkıcı, yıllar öncesine ait fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı...
Oyuncu-senarist Hamdi Alkan kendisi gibi oyuncu Canan Hoşgör ile hayatını birleştirmiş ve çiftin bu birlikteliğinden Zeynep adından bir kızları dünayaya gelmişti.
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1998 doğumlu Zeynep Alkan anne ve babası gibi oyunculuğu seçmişti. En son 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde rol alan genç oyuncu takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.
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Aile albümünden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Alkan, sevenlerine nostaljik bir gezinti yaşattı.
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Babası Hamdi Alkan ve babasının oyuncu arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları yayınlayan Zeynep Alkan, Tamer Karadağlı ve Özcan Deniz’in yer aldığı kareyi 'ikisine de aşıktım' notuyla paylaştı.
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Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuğu tanıyabildiniz mi?
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O ufaklık, en son Hakan: Muhafız dizisi ile fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy'un ta kendisi!
Genç oyuncu 1998 yılına ait fotoğrafı 'Ben ve Coach' notu ile Instagram'da paylaştı.
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Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
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Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncunun fotoğrafına ilgi büyük oldu.
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Günsür'un takipçileri fotoğrafın altına; ‘Küçük ya da büyük, hep yakışıklıymışsınız. Ünlü olacağınız o zamandan belliymiş, bakışlarınız yeter!' yorumunu yaptı.
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Yıllar yıllar önceki haliyle görülen bu ünlü henüz 16 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Daha sonra katıldığı mankenler yarışmasında ise kaderi değişti. Önce bir kalem firmasının reklam filmi ardından sinema.... Bir süredir kameraların uzağında daha sakin bir yaşam sürse de Türkiye'de magazin dünyasına damgasını vurdu. Tanıyabildiniz mi bu ünlüyü?
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O fotoğraftaki ünlü Sibel Turnagöl'ün ta kendisi.
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Hasır şapkası ve kocaman gülümsemesiyle salıncak pozu veren bu minik kızı tanıdınız mı?
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Peki ya çay bardağına uzanmaya çalıştığı bu kareden onun kim olduğunu çıkarabildiniz mi?
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Fotoğraflardaki minik kız çocuğu Yasemin Özilhan'ın ta kendisi... Özilhan, takipçilerinin hazırladığı sürprizi Instagram sayfasında paylaştı... Yıllar önce çekilen fotoğraflarını 'küçük Yasemin' diyerek gösterdi...
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Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı?
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Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı "Canım Annem... Gölköy bizimken..." notu ile paylaştı.
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CEYDA - İSMAİL DÜVENCİ
Beyazperdenin ve televizyon dizilerinin vazgeçilmez ismi Ceyda Düvenci de kendisine meslek olarak babasının yıllarca emek verdiği oyunculuğu seçti.
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Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeyi başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci'nin kızı.
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"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını `Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum` diyerek anlatmıştı.
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DOĞA - AZİZ RUTKAY
Genç oyuncu Doğa Rutkay babasının izinden yürümeyi tercih eden yıldızlardan.
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İlk kez dokuz yaşındayken" Bir Halk Düşmanı" isimli oyunda sahneye çıkan ve babasının kızını oynayan Rutkay, ardından Kelşanlı Ali Destanı ile izleyici karşısına çıktı.
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Bir çok teklevizyon dizisinde boy gösteren Doğa Rutkay için babası, "Kızımla gurur duyuyorum" diyor...
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GÜLŞAH SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT
1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...
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Başta annesi Hülya Koçyiğit olmak üzere, Kemal Sunal, Fikret Hakan, Ayşen Guruda gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Gülşah dönemin adından en çok söz ettiren çocuk oyuncusu oldu.
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Şimdilerde Ender Alkoçlar ile evli olan Gülşah Soydan, o yıllları tanımlarken "hayatımda yaşadığım en güzel günlerdi" diyor...
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İLKER İNANOĞLU - FİLİZ AKIN
Yeşilçam'In adından söz ettirmeyi başaran çocuk oyuncularından biri de İlker İnanoğlu...
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Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen İlker, izleyicinin karşısına ilk kez 'Yumurcak' tiplemesi ile çıktı.
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İlker İnanoğlu şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Engin' karakterine hayat veriyor.
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KENAN - YURDAER DOĞULU
Yurdaer Doğulu'nun Serpil Doğulu ile olan evliliğinden olan Kenan Doğulu, 1974 yılında doğdu.
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Kenan Doğulu, uzun yıllar müzik piyasasına emek veren babasının izinden yürümeyi tercih etti ve çocukluk yıllarından itibaren abisi ile birlikte müzik çalışmalarına ağırlık verdi.
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Kenan Doğulu, şimdilerde yaptığı albümlerle satış rekorlarını zorluyor...
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KEREM - SADRİ ALIŞIK
Sinemamızın "Turist Ömer'i Sadri Alışık'la "Kamelyalı Kadın'ı Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık 1960 yılında dünyaya geldi.
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Sadri Alışık'ın en büyük isteği sanatçı bir ailenin içinde büyüyen oğlu Kerem Alışık'ın oyuncu olmasıydı.
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Kerem Alışık, babasını kaybettikten sonra onun hayattayken çok istediği şeyi yaptı ve 'Fırtınalar' adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını attı.
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ŞEVVAL - LEMAN SAM
Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Şevval Sam'da sanatçı bir aileden geliyor.
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Türk Pop müziğinin duayen isimlerinden Leman Sam'ın kızı olan sanatçı mesleğe reklam müzikleri yaparak başladı.
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Bir çok albüme imza atan Şevval Sam, yer aldığı projelerle bu camiada kalıcı olduğunu kanıtlıyor.
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MEHMET ALİ - SADETTİN ERBİL
Türkiye'nin en çok konuşulan şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil'in de başarısı aileden geliyor.
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Beyazperdenin emektarlarından Sadettin Erbil'in oğlu olan Mehmet Ali Erbil, çocukluk yaşlarından beri kameralara aşina.
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Birçok proje için birlikte kamera karşısına geçen baba-oğul, oyunculuktaki başarılarını gözler önüne serdi.