Yıl 1986... Nereden nereye!

Yıllar yıllar önceki haliyle görülen bu ünlü henüz 16 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Daha sonra katıldığı mankenler yarışmasında ise kaderi değişti. Önce bir kalem firmasının reklam filmi ardından sinema.... Bir süredir kameraların uzağında daha sakin bir yaşam sürse de Türkiye'de magazin dünyasına damgasını vurdu. Tanıyabildiniz mi bu ünlüyü?