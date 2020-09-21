MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNereden nereye: Dünya bu adamı hayranlıkla izliyor...
GeriTeknoloji Nereden nereye: Dünya bu adamı hayranlıkla izliyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Reuters / AP / Pichai'nin resmi Twitter hesabı
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 07:48 | 

Nereden nereye: Dünya bu adamı hayranlıkla izliyor...

Cebinde beş kuruş parası yoktu, üniversite okumak için paraya ihtiyacı vardı, ailesi varını yoğunu ona harcayarak okuttu. İşte Google'ın en tepesindeki isim olan Sundar Pichai'nin müthiş başarı hikayesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hindistan'ın fakir bir ailesinde doğan Sundar Pichai’nin yıllar içinde dünya devi Google’a CEO olacağını kimse tahmin edemezdi. Pichai’nin hikayesi tam anlamıyla ilham alınması gereken bir başarı.

2
Abone Olgoogle-news

Hindistan'ın Madurai kentinde 12 Temmuz 1972 yılında dünyaya geldi. Babası elektrik mühendisi, annesi ise stenograf. Babasının elektrik mühendisi olması ve çalıştığı fabrikaya sürekli gitmesi teknolojiye olan merakını arttırdı.

3
Abone Olgoogle-news

Hindistan'ın Hindistan Teknoloji Üniversitesi'nde Metalurji Mühendisliği'ni bitirdikten sonra Amerika Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansa başvurusu kabul edildi.

4
Abone Olgoogle-news

Ancak babasının oğlunu Amerika'ya göndermek için gerekli parası yoktu. Baba olmanın gerekliliğinden bütün ailenin birikimini toplayarak oğlunu 1993 senesinde Amerika'ya gönderdi.

5
Abone Olgoogle-news

Amerika'ya gitme sebebi olan Stanford Üniversitesi yüksek lisans programını tamamlayamayan Pichai, Pensilvanya Üniversitesi'nde MBA eğitimi aldı.

6
Abone Olgoogle-news

Okul hayatı bittikten sonra 2002 yılında Applied Materials şirketinde ürün yönetimi göreviyle ilk olarak iş hayatına atılmış oldu.

7
Abone Olgoogle-news

McKinsey&Company'de yönetim danışmanı olarak da çalıştıktan sonra artık devleşeceği yere, Google'a geçmenin zamanı gelmişti.

8
Abone Olgoogle-news

Ve aradan geçen uzun yılların ardından Pichai, kaderini değiştirecek yere kapağı attı. 2004 yılında Google'da çalışmaya başladı.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news

İlk başlarda Google'ın arama motoru üzerinde çalıştı.

11
Abone Olgoogle-news

Google Chrome'un fikir babalarından olan Pichai bu fikrin ilk ortaya atıldığı zaman sektörü domine etmiş Internet Explorer ve Mozilla Firefox olduğu sürece pek başarılı olamayacağı düşünülüyordu.

12
Abone Olgoogle-news

Ancak düşünüldüğü gibi olmadı ve kısa zamanda Google Chrome; Internet Explorer ve Mozilla'yı geride bırakarak zirveye oturmasını bildi.

13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news

Chrome OS ve Chromebook projelerinin de geliştirilmesinde aktif rol oynayan Pichai Android grubunun başına getirildi.

15
Abone Olgoogle-news

Adı Twitter ve Microsoft'la anılmış olsa da kendisi Google'de kalmayı tercih etti.

16
Abone Olgoogle-news

Gmail, Google Drive, Google Maps gibi şu anda popüler olan uygulamalarda da çalışarak aslında ne kadar yetenekli olduğunu birçok kez kanıtladı.

17
Abone Olgoogle-news

Bu kadar başarılı olan birinin o firmanın en tepesine getirilmesi de gayet beklenebilirdi ve beklenen 10 Ağustos 2015'te gerçekleşti.

18
Abone Olgoogle-news

Google'ın çiçeği burnunda CEO'su Sunder Pichai'nin yıllık maaşı da açıklandı. Alphabet'e geçmesiyle birlikte Pichai'nin yıllık başı 2 milyon dolara çıktı. Pichai, aynı zamanda 120 milyon dolar değerinde hisse de hibe etme şansına sahip. Yine Pichai'nin performans durumuna göre 90 milyon dolara kadar performans hissesi alabilmesi de mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi