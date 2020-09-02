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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 10:44 | 

Nereden nereye!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi elbette ünlüleri de etkiledi.

Backgrid USA

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1GÜNLÜK KIYAFET
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GÜNLÜK KIYAFET

Uzun süre evlerinde karantinada kalan ünlüler, sıkı kuralların gevşetilmesiyle birlikte yavaş yavaş sokaklara çıkmaya başladı. Ama eskisinden biraz daha farklı bir şekilde.

2DOĞALLIK ÖN PLANDA
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DOĞALLIK ÖN PLANDA

Geçmişte günlük hayatlarında daha bakımlı bir şekilde sokağa çıkan ünlüler, koronavirüsten korunmak için maskeyle geziyor artık. Sadece kimi zaman restoranlarda bir şeyler yerken maskelerini çıkarıyorlar ünlüler de.

3BİR ÖRNEĞİNİ DE O SERGİLEDİ
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BİR ÖRNEĞİNİ DE O SERGİLEDİ

Durum böyle olunca geçmişte dış görüntüsüne daha fazla dikkat eden bazı ünlüler de artık bu konuda çok fazla titiz değil. Bunun örneklerinden birini de model ve TV ünlüsü Brittny Gastineau sergiledi.

4HİÇ MAKYAJ YOK
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HİÇ MAKYAJ YOK

37 yaşındaki Brittny Gastineau, geçtiğimiz gün Beverly Hills'te bir restonanın açık hava bölümünde bir yandan yiyip bir yandan da cep telefonuyla konuşurken görüntülendi. Günlük, rahat giysiler izindeki Brittny Gastineau'nun yüzünde bir gram bile makyaj olmadığı görüldü. 

5TV DÜNYASINA ADIM ATTI
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TV DÜNYASINA ADIM ATTI

Bir dönem Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşı olarak bilinen Brittny Gastineau, adını önce model olarak duyurdu. Daha sonra da TV dünyasına adım attı.

6IŞILTILI DÜNYANIN İÇİNE DOĞDU
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IŞILTILI DÜNYANIN İÇİNE DOĞDU

TV ünlüsü Lisa Gastineau ve eski bir Amerikan futbolu yıldızı Mark Gastineau'nun kızı olarak dünyaya gelen Brittny Gastineau, ışıltılı dünyanın içinde doğdu. Ondan sonraki yaşamını da bu şekilde sürdürdü.

7GÖSTERİŞLİ GÖRÜNÜM
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GÖSTERİŞLİ GÖRÜNÜM

Brittny Gastineau, pandemi öncesi şık ve iddialı kıyafetleri ve abartılı makyajıyla dikkat çekiyordu.

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