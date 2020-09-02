Nereden nereye!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi elbette ünlüleri de etkiledi.
Backgrid USA
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GÜNLÜK KIYAFET
Uzun süre evlerinde karantinada kalan ünlüler, sıkı kuralların gevşetilmesiyle birlikte yavaş yavaş sokaklara çıkmaya başladı. Ama eskisinden biraz daha farklı bir şekilde.
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DOĞALLIK ÖN PLANDA
Geçmişte günlük hayatlarında daha bakımlı bir şekilde sokağa çıkan ünlüler, koronavirüsten korunmak için maskeyle geziyor artık. Sadece kimi zaman restoranlarda bir şeyler yerken maskelerini çıkarıyorlar ünlüler de.
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BİR ÖRNEĞİNİ DE O SERGİLEDİ
Durum böyle olunca geçmişte dış görüntüsüne daha fazla dikkat eden bazı ünlüler de artık bu konuda çok fazla titiz değil. Bunun örneklerinden birini de model ve TV ünlüsü Brittny Gastineau sergiledi.
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HİÇ MAKYAJ YOK
37 yaşındaki Brittny Gastineau, geçtiğimiz gün Beverly Hills'te bir restonanın açık hava bölümünde bir yandan yiyip bir yandan da cep telefonuyla konuşurken görüntülendi. Günlük, rahat giysiler izindeki Brittny Gastineau'nun yüzünde bir gram bile makyaj olmadığı görüldü.
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TV DÜNYASINA ADIM ATTI
Bir dönem Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşı olarak bilinen Brittny Gastineau, adını önce model olarak duyurdu. Daha sonra da TV dünyasına adım attı.
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IŞILTILI DÜNYANIN İÇİNE DOĞDU
TV ünlüsü Lisa Gastineau ve eski bir Amerikan futbolu yıldızı Mark Gastineau'nun kızı olarak dünyaya gelen Brittny Gastineau, ışıltılı dünyanın içinde doğdu. Ondan sonraki yaşamını da bu şekilde sürdürdü.
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GÖSTERİŞLİ GÖRÜNÜM
Brittny Gastineau, pandemi öncesi şık ve iddialı kıyafetleri ve abartılı makyajıyla dikkat çekiyordu.