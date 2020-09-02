Nereden nereye!

BİR ÖRNEĞİNİ DE O SERGİLEDİ Durum böyle olunca geçmişte dış görüntüsüne daha fazla dikkat eden bazı ünlüler de artık bu konuda çok fazla titiz değil. Bunun örneklerinden birini de model ve TV ünlüsü Brittny Gastineau sergiledi.