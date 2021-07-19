Gündem Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 - 11:24 | 19 Temmuz 2021 - 11:24

Kayseri'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli son dakika deprem haberleri

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Kayseri'de meydana gelen deprem merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Yaşanan sarsıntının merkezini ve şiddetini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte kandilli son dakika deprem haberleri