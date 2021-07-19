Kayseri'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli son dakika deprem haberleri
Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Kayseri'de meydana gelen deprem merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Yaşanan sarsıntının merkezini ve şiddetini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte kandilli son dakika deprem haberleri
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Son depremler listesine yenileri eklendi. 19 Temmuz tarihli Kandilli verilerine göre bugün Kayseri'de hissedilir bir artçı sarsıntı meydana geldi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 10.32'de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD, depremin derinliğini 8.01 km olarak duyurdu. Öte yandan Kayseri'nin yanı sıra Aydın, Elazığ, Muş, Çanakkale ve Ankara'da artçı sarsıntılar meydana geldi.
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Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD bugün yaşanan sarsıntılarla ilgili detayları aktarıyor.