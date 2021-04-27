Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte meydana gelen son depremlerin listesi
Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar nerede deprem oldu ve deprem mi oldu sorusunun cevabını arıyorlar. Yakın illerde meydana gelen ve az hissedilen sarsıntıların ardından deprem gelişmeleri takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenen depremler sürekli güncelleniyor.. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler ve detaylar
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Kuşadası'nda son dakika deprem Kandilli verilerine yansıdı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD bilgilerine göre Kuşadası'nda yaşanan depremin derinliği 7.78 olarak kaydedildi. İzmir'de de hissedilen depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Kuşadası'nda son dakika deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Nisan Kandilli son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerle ilgili bilgiler.