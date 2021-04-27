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Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 12:39 | 

Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte meydana gelen son depremlerin listesi

Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar nerede deprem oldu ve deprem mi oldu sorusunun cevabını arıyorlar. Yakın illerde meydana gelen ve az hissedilen sarsıntıların ardından deprem gelişmeleri takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenen depremler sürekli güncelleniyor.. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler ve detaylar

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Kuşadası'nda son dakika deprem Kandilli verilerine yansıdı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD bilgilerine göre Kuşadası'nda yaşanan depremin derinliği 7.78 olarak kaydedildi. İzmir'de de hissedilen depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Kuşadası'nda son dakika deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Nisan Kandilli son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerle ilgili bilgiler.

2SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.04.27 12:11:27 38.3237 39.3023 5.0 -.- 1.5 -.- ALBAYRAK-CUNGUS (DIYARBAKIR)
2021.04.27 11:54:04 36.3202 27.3293 6.9 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.27 11:44:23 37.5723 29.1380 5.0 -.- 1.7 -.- AKYAR-TAVAS (DENIZLI)
2021.04.27 10:20:59 36.4173 27.1240 26.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 10:08:24 38.7497 25.8488 14.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2021.04.27 09:33:50 40.5207 29.7790 0.0 -.- 1.6 -.- GURMUZLU-IZNIK (BURSA)
2021.04.27 09:26:35 40.6015 28.8767 5.6 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2021.04.27 09:23:10 36.4470 27.1090 5.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 08:26:50 36.4268 27.2092 6.8 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 08:12:45 36.3845 27.2228 4.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 08:02:12 36.3398 27.2152 21.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 07:41:41 36.4537 27.1132 7.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 07:12:15 36.4642 27.1328 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 07:06:57 36.5073 27.1808 8.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 06:43:14 36.4605 27.0712 7.6 -.- 3.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 06:16:18 39.2240 26.0467 8.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.04.27 05:41:36 36.4273 27.1362 9.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 05:37:12 36.4470 27.0303 11.7 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 05:22:07 36.4950 27.0287 13.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

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2021.04.27 05:12:02 36.2732 27.0972 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.04.27 05:06:26 38.8285 40.9012 7.5 -.- 1.9 -.- GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL)
2021.04.27 04:55:46 39.2130 25.7922 6.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.04.27 04:48:55 36.4752 27.3967 21.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 04:40:25 36.3988 27.1870 17.1 -.- 3.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.04.27 04:40:24)
2021.04.27 04:32:51 36.4147 27.1353 6.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 04:30:44 36.4510 27.0207 8.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 04:25:22 36.3948 27.2638 9.9 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.27 04:12:32 39.1223 36.0772 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
2021.04.27 03:53:22 37.8627 26.7198 17.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2021.04.27 03:47:21 36.4490 27.1078 2.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 03:16:58 36.4563 27.0713 13.9 -.- 3.3 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 03:07:17 36.4390 27.1703 9.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 03:05:04 37.8905 27.0803 1.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.04.27 02:16:07 36.4622 27.1078 5.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 01:57:04 36.6358 27.0077 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 01:28:22 36.3863 27.1893 7.6 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 01:21:36 36.3385 27.0538 10.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.04.27 01:19:15 36.4598 27.0973 8.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 01:13:57 36.4183 27.2448 5.0 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2021.04.27 01:06:32 39.1393 28.1502 7.9 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.27 01:04:41 37.8250 26.9637 16.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.04.27 00:56:59 39.1383 28.1153 9.6 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.27 00:47:28 37.8212 26.9702 8.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.04.27 00:46:15 37.1583 28.7402 8.2 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2021.04.27 00:21:11 36.4818 27.0300 15.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 00:12:29 36.5017 27.1953 2.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 00:06:10 36.4233 27.1692 2.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.27 00:03:37 37.8313 26.9262 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

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