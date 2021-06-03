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Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 08:12 | 

Son dakika deprem haberleri: Nerede deprem oldu? Adana depremi ve son depremler hakkında bilgiler

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Adana'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem yaşandı. Çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı ardından Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini ve merkez üssünü paylaştı. Çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı ardından “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” soruları gündeme geldi. İşte Adana depremi ve son depremler verileri…

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Türkiye yeni güne deprem haberiyle uyandı. Adana'da meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Son dakika haberine göre, saat 07.26'da Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.54 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu.

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3SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.........................BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...........(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......BüyüklükTarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------2021.06.03 07:36:03  38.0217   26.9788        4.7      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel2021.06.03 07:26:44  37.3337   35.0275        5.7      -.-  3.8  3.8   NERGIZLIK-KARAISALI (ADANA)                       İlksel2021.06.03 06:14:39  40.9010   25.8695        1.4      -.-  2.0  -.-   ENEZ (EDIRNE)                                     İlksel2021.06.03 04:03:41  35.4788   27.4140       10.5      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel2021.06.03 03:10:30  36.4270   27.1412       17.5      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel2021.06.03 02:54:13  37.8743   27.1725        8.7      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel2021.06.03 01:47:39  38.1482   37.5185        7.3      -.-  2.8  -.-   TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel2021.06.03 01:44:36  36.7595   28.2220       65.5      -.-  2.3  -.-   OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel2021.06.03 00:59:32  36.4590   27.1258        7.8      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel2021.06.03 00:51:39  36.0970   29.0548       11.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Kandilli Rasathanesinin resmi sitesinden gün içerisinde meydana gelen depremleri takip etmek mümkün. Aşağıdaki linke tıklayarak son depremleri öğrenebilirsiniz.

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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