Son dakika deprem haberleri: Nerede deprem oldu? Adana depremi ve son depremler hakkında bilgiler

Türkiye yeni güne deprem haberiyle uyandı. Adana'da meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Son dakika haberine göre, saat 07.26'da Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.54 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu.