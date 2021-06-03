Son dakika deprem haberleri: Nerede deprem oldu? Adana depremi ve son depremler hakkında bilgiler
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Adana'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem yaşandı. Çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı ardından Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini ve merkez üssünü paylaştı. Çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı ardından “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” soruları gündeme geldi. İşte Adana depremi ve son depremler verileri…
Türkiye yeni güne deprem haberiyle uyandı. Adana'da meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Son dakika haberine göre, saat 07.26'da Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.54 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@kandillirasat) June 3, 2021
NERGIZLIK-KARAISALI (ADANA)
07:26:44 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.7 km#Kandilli #AdanaDeprem #MersinDeprem pic.twitter.com/2n7j8bvOxr
#DEPREM
NERGIZLIK-KARAISALI (ADANA)
07:26:44 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.7 km#Kandilli #AdanaDeprem #MersinDeprem pic.twitter.com/2n7j8bvOxr