Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye'de saat kaçta görülecek? İşte Neowise kuyruklu yıldızı görebileceğiniz saatler

Neowise kuyruklu yıldızı astroloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Ufuk çizgisine yakın konumda görülebilen Neowise, çıplak gözle de izlenebiliyor. Ay sonuna kadar parlaklığını koruyacak olan Neowise kuyruklu yıldızı, ağustos ayında gözlerden kaybolacak. İşte Türkiye'de Neowise kuyruklu yıldızı görebileceğiniz saatler



Neowise, Dünya'ya en yakın konumundan 23 Temmuz’da geçecek ve dünyanın farklı noktalarında çıplak gözle görülebilecek. Kuyruklu yıldız akşam saatlerinde Türkiye’den de gün doğumundan 1-1,5 saat önce (sabah 3 ile 4.30 saatleri arasında) izlenebilecek. Neowise, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısmında görülecek.