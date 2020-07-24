Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye'de saat kaçta görülecek? İşte Neowise kuyruklu yıldızı görebileceğiniz saatler
Neowise kuyruklu yıldızının Türkiye'de saat kaçta görüleceği, doğa olayı tutkunları tarafından takip ediliyor. Temmuz ayı boyunca dünyanın farklı noktalarından görülebilen Neowise Çıplak gözle görebilecek ve Türkiye'den de izlenebilecek. Neowise, son olarak Dünya'dan çıplak gözle Neolitik çağda görülmüştü. Peki, Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye'de saat kaçta görülecek? İşte, Neowise kuyruklu yıldızın izlenebileceği saatler...
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Neowise kuyruklu yıldızı astroloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Ufuk çizgisine yakın konumda görülebilen Neowise, çıplak gözle de izlenebiliyor. Ay sonuna kadar parlaklığını koruyacak olan Neowise kuyruklu yıldızı, ağustos ayında gözlerden kaybolacak. İşte Türkiye'de Neowise kuyruklu yıldızı görebileceğiniz saatler
Neowise, Dünya'ya en yakın konumundan 23 Temmuz’da geçecek ve dünyanın farklı noktalarında çıplak gözle görülebilecek. Kuyruklu yıldız akşam saatlerinde Türkiye’den de gün doğumundan 1-1,5 saat önce (sabah 3 ile 4.30 saatleri arasında) izlenebilecek. Neowise, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısmında görülecek.
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Neowise, son olarak Dünya'dan çıplak gözle Neolitik çağda görülmüştü. Neowise kutup yıldızının Dünya’dan bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak.
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Neowise Kuyruklu Yıldızı nedir?
27 Mart 2020’de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından ‘C/2020 F3 Neowise ’ isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi. Kuyruklu yıldıza jendisini keşif eden Neowise teleskobunun adı verildi.
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Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya’ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek. NASA’nın verdiği bilgiye göre, Neowise’ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4,6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu düşünülüyor.