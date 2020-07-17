Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye'de görüntülendi!

Neowise kuyruklu yıldızı son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu. Türkiye'den de görüntülenebilen Neowise kuyruklu yıldızı, pek çok ilin ardından son olarak Tekirdağ'da gözlendi. Kuyruklu Yıldız C / 2020 F3 NEOWISE olarak adlandırılan Neowise kuyruklu yıldızı, 3 Temmuz 2020'de Güneş'e yakın bir geçiş sergilemişti. Daha sonra Dünya'ya yaklaşmaya başlayan Neowise kuyruklu yıldızı, çıplak gözle görülebilir seviyede geçişini gerçekleştirdi. İşte, NASA'nın yakından takip ettiği Neowise kuyruklu yıldızı görüntüsü ve detaylı bilgiler
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Neowise kuyruklu yıldızı, pek çok ilin ardından Tekirdağ'da da görüntülendi.
Korona virüsün ülkede hızla yayılış gösterdiği dönemlerde Tekirdağ’da yaşadığı evin çatından 180 kilometre uzaklıktaki Uludağ’ın karlı zirvelerini görüntüleyen Tekirdağlı fotoğraf tutkunu İlker Uskan şimdi de dünyaya 6 bin 766 yılda bir defa gözle görünecek kadar yakınlıktan geçen C/ 2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızını dijital fotoğraf makinesi ile görüntüledi. Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla enfes kareler yakalanabileceğini belirten İlker Uskan, bu yıldızın Dünya yakınından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını öne sürdü.
Neowise kuyruklu yıldızı bu yıl Mart ayında Neowise adındaki teleskop tarafından keşfedilmiş yaklaşık 5 kilometre çapında olduğu tahmin ediliyor. Uskan, güneşin batışı ile birlikte 325 derece Kuzey yönünde ufuk çizgisine yakın olarak saat 21.45’ten 23.45 ‘e kadar kuyruklu yıldızı görüntülemenin mümkün olduğunu belirtti.
NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI NASIL GÖRÜLÜR?
Neowise kuyruklu yıldızını görebilmek için ufuk çizgisinden gözlerin ayrılmaması gerekiyor. Daha net görmek için ise uzmanlar bir dürbün ile bakılmasının yeterli olacağını belirtiyor.
Dünyanın dört bir yanındaki gözlemciler, kuyruklu yıldızın derinliklere inmeden önce doğal havai fişek gösterisini görmek için harekete geçti.
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Gözlemciler, karanlık gökyüzünde çıplak gözle kuyruklu yıldızın merkez çekirdeğini veya çekirdeğini görebilir; dürbün kullanmak, izleyicilere kuyruklu yıldıza ve uzun, çizgili kuyruğunun görülmesine olanak tanıyabilecek.
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Neowise kuyruklu yıldızı Güneş'ten uzaklaşması nedeniyle 11 Temmuz gün batımından kısa bir süre sonra akşam gökyüzünde görünmeye başladı.
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Dünya'yı potansiyel olarak etkileyebilecek asteroitler veya kuyruklu yıldızlar araştırmaları, ilkel güneş sistemi organlarının biliminin de yeni boyutlar kazanmasına imkan tanıyor. Bu durumda, NEOWISE Kuyruklu Yıldızı, gökbilimcilere bileşimi ve yapısı hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı verebilecek.
Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'dan 64 milyon mil (103 milyon kilometre) gibi zararsız bir mesafede geçecek.