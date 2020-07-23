Neowise kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görülecek? İşte Neowise kuyruklu yıldızı hakkında bilgiler
Temmuz ayı boyunca dünyanın farklı noktalarından görülebilen Neowise, bu hafta çıplak gözle görülebilecek. Çıplak gözle görebileceğimiz nadir gök cisimlerinden biri olan Neowise kuyruklu yıldızı, Türkiye’den de görülebilecek. Peki, Neowise kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görülecek? İşte Neowise kuyruklu yıldızı hakkında bilgiler…
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Neowise, Dünya'ya en yakın konumundan 23 Temmuz’da geçecek ve dünyanın farklı noktalarında çıplak gözle görülebilecek. Kuyruklu yıldız akşam saatlerinde Türkiye’den de gün doğumundan 1-1,5 saat önce (sabah 3 ile 4.30 saatleri arasında) izlenebilecek. Neowise, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısmında görülecek.
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Neowise, son olarak Dünya'dan çıplak gözle Neolitik çağda görülmüştü. Neowise kutup yıldızının Dünya’dan bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak.
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Neowise Kuyruklu Yıldızı nedir?
27 Mart 2020’de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından ‘C/2020 F3 Neowise ’ isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi. Kuyruklu yıldıza jendisini keşif eden Neowise teleskobunun adı verildi.
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Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya’ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek. NASA’nın verdiği bilgiye göre, Neowise’ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4,6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu düşünülüyor.