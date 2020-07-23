Neowise kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görülecek? İşte Neowise kuyruklu yıldızı hakkında bilgiler

Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya’ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek. NASA’nın verdiği bilgiye göre, Neowise’ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4,6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu düşünülüyor.