Neowise kuyruklu yıldızı nasıl görülür? Dünya'ya çok yakın konumdan geçecek!

Neowise, yani Güneş sistemimizin en uzak bölgelerinden gelen bir kuyruklu yıldız, muhteşem bir gece görüntüsü sergiliyor. Kuyruklu Yıldız C / 2020 F3 NEOWISE olarak adlandırılan Neowise kuyruklu yıldızı, 3 Temmuz 2020'de Güneş'e yakın bir geçiş sergiledi. Neowise, Güneş sisteminin dış kısımlarına geri dönerken Dünya'nın yörüngesinin dışından geçecek. Peki, Neowise kuyruklu yıldızı nasıl görülür? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI NASIL GÖRÜLÜR?



Neowise kuyruklu yıldızını görebilmek için ufuk çizgisinden gözlerin ayrılmaması gerekiyor. Daha net görmek için ise uzmanlar bir dürbün ile bakılmasının yeterli olacağını belirtiyor.



Dünyanın dört bir yanındaki gözlemciler, kuyruklu yıldızın derinliklere inmeden önce doğal havai fişek gösterisini görmek için harekete geçti.