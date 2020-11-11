Nemlenen veya ıslanan maske etkisini yitirir mi? İşte detaylar

Yorulmaz, maske kullanmanın soğuk havanın doğrudan solunmasını önlediğini dile getirdi.



Kirli havada iki önemli madde bulunduğunu anlatan Yorulmaz, "Bir tanesi kükürtdioksit, diğeri partiküller, yani minik tozlar. Bunların 2,5 mikron çaplı olanları var ki doğrudan akciğerlerimize iniyor. Bizim için en büyük risk 2,5 mikron ve daha küçük olan partiküller. Bunların içerisinde ağır metaller var. Dolayısıyla bunlar çok ciddi zehirleyici etkiye sahipler. Yıllar içerisinde etkileri ortaya çıkıyor. Maske kullanımı bu konuda da yarar sağlıyor." diye konuştu.