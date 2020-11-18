Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anılıyor - Nejat Uygur kimdir, ne zaman öldü?

1998'de Devlet Sanatçısı oldu Nejat Uygur, "Cibali Karakolu", "Zamsalak", "Aman Özal Duymasın", "Hastane mi Kestane mi?", "Minti Minti", "Hanedan", "Benim Annem Evden Neden Kaçtı", "Şeytandan 29 Gün Evvel Doğan Çocuk", "Hey Amigo Ver Salata", "Ümit mi Simit mi?", "Alo Orası Tımarhane mi?", "Sizinki Can Da Bizimki Patlıcan mı?", "Miğferine Çiçek Eken Asker" ve "Kaynanatör" gibi birçok oyunun yanı sıra "Cafer Bey", "Cafer Bey İyi, Fakir ve Kibar", "Cafer'in Nargilesi", "Vizontele Tuuba" ve "Beyaz Melek" filmlerinde rol aldı.



Devlet Sanatçısı unvanını 1998'de alan ve sanat yaşamı boyunca pek çok kez ödüle layık görülen Nejat Uygur, Ankara'da 2007'de katıldığı bir festivalden İstanbul'a dönerken beyin damarlarında oluşan tıkanıklık nedeniyle kısmi felç geçirdi.



Uzun süren tedavisi boyunca hayat enerjisinden hiçbir şey yitirmeyen Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te İstanbul'da solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.