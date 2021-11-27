Nejat İşler ile Göksel şehre döndü, en dayanıklı Özlem Tekin çıktı!
Özlem Tekin, Nejat İşler, Göksel ve Özge Borak'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler şehir hayatından sıkılıp, kendilerine doğa içinde yeni bir hayat kurdular. Kimileri zaman içinde sebebiyle mecbur kalıp ya da köy hayatından sıkılıp şehre dönüş yapsa da, hala gözlerden uzak yaşamaya devam edenler de var... Onlardan biri de Özlem Tekin. Savaş Özbey, Tekin'in köy hayatını köşesine taşıdı...
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktı
Önce Nejat İşler havlu attı. Bir süredir Bodrum’da yaşadığı sayfiye hayatını bırakıp şehre döndü. Hem de “Kalabalıkta yalnız kalmak daha kolay” diyerek.
Pandemide Fethiye’ye yerleşen Göksel de artık aramızda. “Köy evini kapattım, İstanbul’u ve iş hayatını çok özlemişim” diyor. Şehir kaçkınları arasında en dayanıklısı Özlem Tekin çıktı.Önce Bodrum’a, oradan da 2018’de arazi satın aldığı Milas’a yerleşti biliyorsunuz.Ne güttüğü küçükbaş hayvanlarından ne de günlük kıyafeti haline gelen şalvarından vazgeçiyor.Sırf bu dirayetinden dolayı bile kocaman bir bravoyu hak ediyor.
Pandemide Fethiye’ye yerleşen Göksel de artık aramızda. “Köy evini kapattım, İstanbul’u ve iş hayatını çok özlemişim” diyor. Şehir kaçkınları arasında en dayanıklısı Özlem Tekin çıktı.Önce Bodrum’a, oradan da 2018’de arazi satın aldığı Milas’a yerleşti biliyorsunuz.Ne güttüğü küçükbaş hayvanlarından ne de günlük kıyafeti haline gelen şalvarından vazgeçiyor.Sırf bu dirayetinden dolayı bile kocaman bir bravoyu hak ediyor.
3 YILDIR MİLAS'TA
Pandeminin de etkisiyle son dönemde birçok kişi şehir hayatından kaçıp Ege’nin şirin bir köyüne yerleşme hayalleri kuruyor. Bir dönemin ünlü rock’çısı Özlem Tekin ise o hayali yıllar önce gerçeğe dönüştürdü.
ÇALIŞANI DA VAR
Evi merkezden hayli uzakta olan Özlem Tekin, küçükbaş hayvanlarını güderken görüntülendi. Köpeklerini de yanından bir an olsun ayırmayan Tekin, ayağında terlikleri, üzerinde şalvarıyla objektife yansıdı.
FETHİYE'DEKİ YENİ HAYATINI ANLATMIŞTI
Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
BURADA MUTLUYUM
Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”
Yeni hayatından kesitleri de paylaşan Göksel tecrübelerini sevenlerine aktarıyor. 'Kuyudan suyu da çektim, az kaldı hepsini öğreneceğim. Bu hayatta çok çektim ‘ diyen teyzemizin ömrünün bundan sonrasının gül bahçesi gibi geçmesini diliyorum.'
Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere takılan Sedef Avcı, aylar sonra İstanbul’da olduğu için zorluk çektiğini söyledi...
“Can’ın eğitimi için İstanbul’a dönüş yapmak zorunda kaldık. Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla’da bir köyden ev aldık. Sakin bir köy hayatımız var. Bundan sonra sürekli Muğla’ya gidip geleceğim. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ileride olabilir. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım alanı yapacağız. İstanbul ise yaşantısı tam bir kaos içinde.”
O HABERLER ASILSIZ
Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi: “Hayır, böyle bir şey yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemide yapacak haber kalmadı, böyle şeyler çıktı.” (Sayit DURMAZ)
Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.
Annesine teşekkür etti
Pandemi döneminde annesiyle bir arada yaşayan Başak Sayan, annesine şu sözlerle teşekkür etmişti: İnsanın yanında annesi ya da babası varsa hala çocuktur, yoksa büyümek zorunda kalır. 5 günlüğüne diye gelip 6 aydır yanımda olan ve bana gece gündüz destek olan, çocuklardan uykusuz kalma pahasına bir an bile ayrılmayan, altından kalkamayacağımı sandığım pek çok şeyi desteğiyle başarabilmemi sağlayan canım annem. Sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. 'Eyvah' dediğim her an uçarak yanımdasın, kötü hissettiğim her an ettiğin tek bir cümleyle yola devam etmemi sağlayansın. Seni anne olduktan sonra daha iyi anladım. Ve bizim için yaptığın ama farkında dahi olmadığım pek çok şeyi anladım. Çok şanslı biriyim senin gibi bir annem olduğu için. Murat’a gerçek bir anne, çocuklarıma harika bir anneanne bana ise olağanüstü bir figür oldun. Ne yaptıysam sizin sayenizde. Seni çok ama çok seviyorum. Not 1: Çocuklar sürekli 'anneannem nerede' diye soruyor, yeniden gelene kadar ne yapacağım, nasıl oyalayacağım bilmem. Not 2: Yokluğun çok hissediliyor. Ve ben sen evdeyken çocuk gibi hissediyormuşum meğer.
3 KİŞİYİ İŞE ALDI
Organik tarım için gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.
"Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor."
"Öptüm seni kavun, tutmamazlık etmeyin haaa. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım. Yarın da biber, salatalık fidesi alıp, onları dikeriz. Bence yaparız; değil mi baba?"
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
Kozanoğlu, pandemi nedeniyle yasakların arttığı günleri çiftliğinde doğa ile baş başa geçirdi. Organik tarımla uğraşan ve bir yandan da hayvancılık yapan Neslihan Kozanoğlu, çiftlik günlüklerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Kozanğlu, yaz aylarında ise çiftliğini özel organizasyonlar için kiralıyor. Lüks çiftlik, kır düğünü için mekan arayanlara alternatif oluyor.
ORGANİK TARIM YAPIYOR
Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde bahçesine domates, biber, patlıcan eken ünlü oyuncuyu köpeği de yalnız bırakmadı. Fidelerini ektikten sonra yorulan Karaca, "Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor" yorumunu yaptı. Gizem Karac, bahçesinin ilk mahsülü olan çilekleri de topladı.
KÖY HAYATI YAŞIYOR
5 yıl önce İzmir’de bir köyde çiftlik satın alıp köy hayatı yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından çiftçilere destek çağrısı yaptı.
Önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü müzisyen tarlasında çiftçilerle sohbet etti. Ardından traktöre binip tarla ekimi yapan Şenlendirici, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” şeklinde seslendi. Saç sakalı beyazlayan ve kilo alan ünlü sanatçının yeni hali de dikkat çekti.
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Hüsnü Şenlendirici, İzmir’deki tarlasında traktörle tarla ekimi yaptı.
Ünlü oyuncu, “Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum” diye konuştu. Burak Hakkı ve oğlu Rüzgar, günlerini bahçe işleriyle ve hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı. Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.
Albayrak’ın her işiyle bizzat ilgilendiği çiftliğinde atların yanı sıra keçiler, güvercinler ve köpekler de var.
Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Kelimenin tam anlamıyla köy hayatı yaşıyor. Kuruoğlu, doğayı korumaya yönelik etkinliklerde de aktif olarak görev alıyor.
Bir zamanlar podyumların gözde modellerinden biri olan Dohmen, bir ara Alman eşiyle birlikte Düsseldorf'ta yaşadı. Ancak kocasının ölümüyle zor günler geçirdi.
O DA İSTANBUL'DAN KAÇTI
Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi. Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı.
90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege uzun zamandır ortalarda yoktu. Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.
SEBZELERİNİ KENDİ YETİŞTİRİYOR
Yılmaz Erdoğan’ın birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’deki çiftliği tam randıman çalışmaya başladı. Yaşamını tamamen organik beslenerek sürdüren, ekmeğini bile kendisi yapan ünlü yönetmen market alışverişine son verdi.