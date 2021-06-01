Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılıyor? Kobilere 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi fırsatı

Nefes kredisi başvurusu için Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odalarından birine veya Ticaret Borsasına kayıtlı olmak önem arz edecek. Normal şartlarda ciro kaybı durumuna göre tahsis edilmekte olan nefes kredisi için 01.01.2019 tarihinden sonra kurulmuş işletmeler için ciro kaybı koşulu aranmayacak.



Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının banka kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşteriler, KGF kefaletinden yararlanabilecek.



NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



2020 yıl sonu cirosu

0 – 1 Milyon TL arasında olan işletmeler 50.000,-TL’ye kadar

1 – 10 Milyon TL arasında olan işletmeler 200.000,-TL’ye kadar kredi kullanabilecek.



Nefes Kredi Paketi faiz oranı yıllık sabit %17,50 olarak uygulanacak.



Nefes Kredi Paketi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli, toplam 18 ay vade ile sunulacak.



Nefes kredisi alabilmek için başvurular, bankalar üzerinden yapılacak.



Başvuru şartlarının detayları ve hangi bankalardan kredi kullanılabileceği detaylarına haberin devamından ulaşabilirsiniz.