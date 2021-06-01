Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılıyor? Kobilere 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredi fırsatı
Nefes kredisi başvurusu için beklenen tarihe girildi. En fazla 200 bin TL'ye kadar kullandırılabilen nefes kredisi, 6 ay geri ödemesiz ve 18 aya kadar taksitli ödeme planı ile ihtiyaç sahibi işletmeler tarafından alınabiliyor. KOBİ vasfına sahip olan kişilerin müracaatta bulunabileceği nefes kredisi için ciro hususu da önem arz edecek. Peki, nefes kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, nefes kredisi başvuru şartları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Nefes kredisi başvurusu için Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odalarından birine veya Ticaret Borsasına kayıtlı olmak önem arz edecek. Normal şartlarda ciro kaybı durumuna göre tahsis edilmekte olan nefes kredisi için 01.01.2019 tarihinden sonra kurulmuş işletmeler için ciro kaybı koşulu aranmayacak.
Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının banka kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşteriler, KGF kefaletinden yararlanabilecek.
NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020 yıl sonu cirosu 0 – 1 Milyon TL arasında olan işletmeler 50.000,-TL’ye kadar 1 – 10 Milyon TL arasında olan işletmeler 200.000,-TL’ye kadar kredi kullanabilecek.
Nefes Kredi Paketi faiz oranı yıllık sabit %17,50 olarak uygulanacak.
Nefes Kredi Paketi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli, toplam 18 ay vade ile sunulacak.
Nefes kredisi alabilmek için başvurular, bankalar üzerinden yapılacak.
Başvuru şartlarının detayları ve hangi bankalardan kredi kullanılabileceği detaylarına haberin devamından ulaşabilirsiniz.
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NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor. Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.
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NEFES KREDİSİNE KATILAN BANKALAR
2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
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Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi. Bugünden itibaren başvuruların alınacağı söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak belirlenmişti.
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ÜYELİK BELGESİYLE
Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran’dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin değerlendirmesinde, TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarını üyelerinin emrine verdiklerini belirterek, “Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye’nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler” ifadelerini kullanmıştı.