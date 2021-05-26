Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilecek? Nefes kredisi veren bankalar açıklandı
Nefes kredisi kredisi için detaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Toplam 10 bankanın katılımıyla sağlanacak olan nefes kredisi imkanı, belirli şartlara uyan mükelleflere yararlandırılacak. Nefes kredisi veren bankalar ise TOBB tarafından desteklenecek. 12 eşit taksit ile yapılacak olan ödemelerde ilk 6 ay ise geri ödemesiz olacak. Peki, Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilecek? İşte, kredi kullanmak isteyen işletmeler için tüm detaylar
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Nefes Kredisi başvuru detayları bakanlığın yapmış olduğu duyuru çerçevesinde belli oldu. Buna göre 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Geri ödeme ise 6 ay sonra başlayacak. Yıllık faiz oranı ise Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenecek. İşte, bakanlığın yayımladığı tüm detaylar ve nefes kredisi veren bankalar
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Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.
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2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanıyor
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır.
Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir.