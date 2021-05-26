Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilecek? Nefes kredisi veren bankalar açıklandı

Nefes Kredisi başvuru detayları bakanlığın yapmış olduğu duyuru çerçevesinde belli oldu. Buna göre 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Geri ödeme ise 6 ay sonra başlayacak. Yıllık faiz oranı ise Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenecek. İşte, bakanlığın yayımladığı tüm detaylar ve nefes kredisi veren bankalar