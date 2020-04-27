TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes Kredisi nedir?
Nefes Kredisi başvuru şartları ve detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. TOBBDenizbank Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır? TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada başvuruların bugünden itibaren alınacağını duyurdu. 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler başvuru işlemlerini yapabilecekler. İşte detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Nefes Kredisi başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak. Faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak." dedi. Peki Nefes Kredisi başvuruları nasıl yapılır?
2
NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.
İŞTE RESMİ AÇIKLAMA TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." dedi.
3
NEFES KREDİSİ NEDİR?
Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilmektedir.