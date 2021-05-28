Nefes kredisi başvuruları nasıl yapılır? İşte 2021 Nefes kredisi başvuru detayları açıklandı! 1 Haziran'da başlıyor

Projeye bankaların yoğun katılımı nedeniyle memnun olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Sağ olsun bankalarımız da bu projeye destek veriyor. Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye’nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Ciroya göre azami 200 bin lira kredi kullanılabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler.” dedi.



Hisarcıklıoğlu, projenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inandığını belirterek, “Projenin hayata geçirilmesine imkân sağlayan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muş ile projeye kaynaklarını seferber eden oda ve borsalarımıza, finansal sektörün temsilcileri bankalar ve KGF’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.