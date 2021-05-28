Nefes kredisi başvuruları nasıl yapılır? İşte 2021 Nefes kredisi başvuru detayları açıklandı! 1 Haziran'da başlıyor

Nefes kredisi 2021 başvuruları ilgili detaylar belli oldu. 1 Haziran itibarıyla devreye girecek olan paketle işletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan nefes kredisinde, 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hayata geçirilen 2021 nefes kredisinden kimlerin yararlanacağı ise merak konusu oldu. Peki, nefes kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Nefes kredisi başvuru şartları neler? İşte, başvuru detayları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 nefes kredisi başvuru şartları ve kimlere verileceği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak. Ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesinin faydalanacağı nefes kredisi 2021 ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayanlar başvuru yapabilecek. Nefes kredisi başvuru şartlarını karşılayanlar kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
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NEFES KRESİNİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi 1 Haziran 2021 itibariyle yeniden başlıyor. Başvurular; TOBB’a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası’ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu“TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni yeniden hayata geçiriyoruz. Cirosu 10 milyon TL’nin altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre %25 ciro kaybı yaşamış olan firmalar 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Krediden faydalanmak isteyen işletmelerimiz üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabiliyorlar.”
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NEFES KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkânı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.
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Projeye bankaların yoğun katılımı nedeniyle memnun olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Sağ olsun bankalarımız da bu projeye destek veriyor. Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye’nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Ciroya göre azami 200 bin lira kredi kullanılabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, projenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inandığını belirterek, “Projenin hayata geçirilmesine imkân sağlayan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muş ile projeye kaynaklarını seferber eden oda ve borsalarımıza, finansal sektörün temsilcileri bankalar ve KGF’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yasayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.