Nefes kredisi 2021 başvuru şartları: 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren bankalar hangileri, kimler alabilir? İşte başvuru detayı!
Nefes kredisi 2021 başvuru detayları belli oldu. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak. Nefes kredisinden yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sunulacak. Peki, 6 ay ödemesiz nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, Nefes kredisi 2021 başvuru şartları.
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Nefes kredisi kimlere verilecek ve kimler alabilecek soruları ile gündemde yer alıyor. Nefes kredisi başvurusu, işletmenin ölçeğine göre 50 bin TL ve 200 bin TL seviyelerinde dağıtılacak. Nefes kredisi başvurusu yapabilmek için belirli koşullara sahip olmak gerecek. TOBB öncülüğünde gerçekleşecek olan başvuru sürecinde nefes kredisi alabilmek için ticaret borsalarına kayıt olma zorunluluğu bulunacak. Nefes kredisi alan kişilerin ilk 6 ay geri ödemesi bulunmayacak. İşte, nefes kredisi veren bankalar ve taksit imkanı hakkında detaylı bilgiler
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Nefes kredisi başvuru şartları ve kimlerin yararlanabileceği bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Nefes kredisi başvurusu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için yeni detaylar açıklandı. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan Nefes Kredisi ile kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Nefes kredisi başvurusu şartlarını taşıyanlara toplam 10 banka kredi verecek. TOBB tarafından desteklenecek olan krediler ile geri ödemeler ise 6 ay sonra başlayacak.
Nefes Kredisi başvuru detayları bakanlığın yapmış olduğu duyuru çerçevesinde belli oldu. Buna göre 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Geri ödeme ise 6 ay sonra başlayacak. Yıllık faiz oranı ise Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenecek.
Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.
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2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanıyor
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır.
Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir.