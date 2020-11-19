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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 16:03 | 

Neden 16 yaşında bıçak altına yattığını anlattı: Sol göğsüm enfeksiyon kapmıştı

Son günlerde kendisinden yaşça büyük yeni sevgilisiyle yaşadığı aşkla gündemde olan genç model, neden henüz 16 yaşındayken göğüs küçültme operasyonu geçirdiğini anlattı.

Backgrid USA, Instagram

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TV ve sinema dünyasının ünlü çifti Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın 19 yaşındaki kızı Amelia Gray Hamlin, üç yıl önce geçirdiği operasyonun perde arkasını anlattı.

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Geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki Scott Disick ile yaşadığı aşkla konuşulan Amelia Hamlin, Skinny Confidential'ın podcast yayınına konuk oldu.

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Genç kız bundan üç yıl önce Coachella Festivali'nde başına gelen olayı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

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Model olarak kariyer yapan Amelia Gray Hamlin, üç yıl önce Coachella Festivali'ne gittiğini ve orada sol göğsünün ucundaki piecing'in bilmediği bir nedenle mikrop kaptığını anlattı.

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Önce sol göğsünün piercing bulunan kısmında küçük bir yara oluştuğunu anlatan Amelia Gray Hamlin şöyle konuştu: "Yumurta yediğim zaman bazen boğazımda bazen de vücudumun herhangi başka bir yerinde enfeksiyon oluşur. Coachella'dayken de kahvaltıda yumurta yedim."

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Hamlin, bunun sonucu olarak da vücudunda oluşan enfeksiyonun, piercing bulunan sol göğsünde iltihaplanmayla sonuçlandığını anlattı. Oradaki küçük yaranın giderek şişmeye başladığını söyledi.

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"Ateşim 40 dereceye yükseldi" diyen Hamlin, sol göğsünde şişliğin yanı sıra dayanılmaz bir ağrı hissetmeye başladığını anlattı. Genç kız, sol göğüs ucunda genellikle emziren annelerde görülen ve mastit adı verilen iltihaplanmanın oluştuğunu sözlerine ekledi.

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Soluğu acil serviste aldığını anlatan mastit yüzünden göğsünün görüntüsünün bozulduğunu bu yüzden de her iki göğsünden düzeltme operasyonu geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

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