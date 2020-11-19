Neden 16 yaşında bıçak altına yattığını anlattı: Sol göğsüm enfeksiyon kapmıştı

Önce sol göğsünün piercing bulunan kısmında küçük bir yara oluştuğunu anlatan Amelia Gray Hamlin şöyle konuştu: "Yumurta yediğim zaman bazen boğazımda bazen de vücudumun herhangi başka bir yerinde enfeksiyon oluşur. Coachella'dayken de kahvaltıda yumurta yedim."