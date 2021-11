Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Türkiye’de şu an karaktersiz bir müzik var Neco, artık çok özel işler yaptığını sözlerine ekliyor: “Hangi topluma şarkı söyleyeceğimi seçiyorum. Kendi müziğimden taviz vermiyorum. Türkiye’de şu an değişken, anlamsız ve karaktersiz müzik tarzı var. Onlara da başarılar diliyorum. Benim beğeni çizgilerim dışında oldukları için, bizim devrimizin kapanmış olmasını görmekten üzüntü duymuyorum. Herkesin yolu açık olsun.” Sanatçı, “Kızınız Zeynep Özyılmazel’in müziklerini dinliyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Yaptıkları işe saygım vardır ama bu konuda bir fikir yürütmek istemem. Çünkü iyi müzik seven bir adamım. Bundan taviz vermem. Ama kişilerin aleyhinde ve lehinde pek yorum yapmayı tercih etmem.”