Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Modern palyaço makyajı ile tanındım Neco, “Siz müzisyenliği bir hobi olarak mı görüyordunuz?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “O zamanlar işler bu kadar detaylı değildi. En önemli iş asker ya da polis olmaktı. Yani üniforma giymekti. Müzik bizi oyalıyordu ve güzeldi. Müzikte yavaş yavaş ilerlemeye başladım. Birkaç turneden sonra 1967 yılının kışında o zamanın profesyonellerinden oluşan sadece İstanbul’da 30-40 orkestra vardı. Bir gün bana Aydemir Mete, orkestrasına katılmam için teklifte bulundu. Paris Filarmoni’de çalmış bir adamdır kendisi. Hemen ardından İlhan Feyman’dan da teklif geldi. O kadar büyük bir abimizdi ki onun sözünü kırmak mümkün değildi. Beni kaçırdı resmen Aydemir Mete’den. Ona katıldığım günün akşamüzeri o zaman imkansız olan İstanbul Radyo’sunda şarkı söyledim. Yavaş yavaş işler daha ilerledi.”Sanatçı, ilk 45’liğini çıkarmasını ise şöyle anlatıyor: “Askerlik görevimi yaptıktan sonra bir mecmuada Leo Sayer diye bir adam gördüm. Çok modern bir palyaço makyajının altında şarkı söylüyordu. ‘Ben de bunu yapayım’ dedim. Hem kıyafeti hem de makyajında Zeki Alasya bana yardımcı oldu. 3 ay içinde Türkiye’de beni tanımayan kişi kalmamıştı. Şok geçirdi millet. Nerede çalışırsam insanlar akın akın hücum ediyordu İlhan abi o arada da bana Neco lakabını taktı. Ben de Neco’yu kullanınca her şey yürüdü gitti.”