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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 09:17,

Necip Memili: Kız babası olmak çok keyifli

Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve 1 aylık kızları Asya ile birlikte önceki akşam Yeniköy’deki Fondrualı adlı mekandaydı.

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Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Dünyanın en güzel şeyi. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz. Kızımızla ilk defa dışarıya çıktık” dedi.

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Muhabirlerin, “Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna Memili, “Çok şey değişiyor insanın hayatında, kız babası olmak çok keyifli bir şey” diye yanıt verdi.

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Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu Instagram'da kural bozdu... Memili, sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

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