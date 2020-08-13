Necip Memili: Kız babası olmak çok keyifli

Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Dünyanın en güzel şeyi. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz. Kızımızla ilk defa dışarıya çıktık” dedi.
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Muhabirlerin, “Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna Memili, “Çok şey değişiyor insanın hayatında, kız babası olmak çok keyifli bir şey” diye yanıt verdi.
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Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu Instagram'da kural bozdu... Memili, sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.