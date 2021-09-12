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Haber Giriş: 12 Eylül 2021 - 17:57 | 

Necip Fazıl Kısakürek sözleri- Necip Fazıl'ın en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri (2021)

Türk edebiyatının büyük ustalarından Necip Fazıl Kısakürek’in sözleri, tıpkı diğer şair ve yazarlarımız gibi çok değerlidir. Bu içeriğimizde her biri başka bir hayat dersi veren Necip Fazıl’ın en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri (2021) sizlerle…

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1

Tarihe ismini yazdıran şair, roman ve oyun yazarı büyük usta Necip Fazıl Kısakürek, her döneme hitap eden sözleri ile iz bırakmayı başarmıştır. 1904 yılında doğan ve 1983’te hayatını kaybeden Necip Fazıl, hayatı boyunca ne ideolojisinden ne değerlerinden hiç vazgeçmemiş, aşk ve sevda üzerine pek çok anlamlı söz söylemiştir. İşte, Necip Fazıl'ın en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri (2021).

2

Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen; değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın…

ÖZDEMİR ASAF SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
3

Sevdiğini belli et. Gizlemek başkalarına fırsat vermektir.

4

Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi bir yaşam için gayret yok hayret.

CEMAL SÜREYYA SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
5

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim; gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!

SEVGİ SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
6

Sadece Allah’a inanın. Gerisi inanılacak gibi değil.

7

Sen çok sev de bırakıp giden yar utansın.

8

Gençliğine güvenip vakit çok erken derken; belki de elveda bile diyemezsin giderken!

9

Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, bahar bahaneydi.

OĞUZ ATAY SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
10

Benim istediğimi Allah istemiyorsa konu kapanmıştır.

11

Yaşamıyoruz… Resimlerimiz, fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz.

SABAHATTİN ALİ SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
12

Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz?

AŞK SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
13

Adamlık cinsiyet değil şahsiyet meselesidir.

14

Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz… “Yürüyeceğim” de bas ve yürü…

NAZIM HİKMET SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
15

Aldığımız nefesi bile geri veriyorsak, hiçbir şey bizim değil.

16

Çok sıkıldıysan hayattan bir mezarlığa git. Ölüler iyi bilir; yaşamak güzeldir.

17

Bir gün akşam olur biz de gideriz, kalır dudaklarda şarkımız bizim.

18

Bu gidişle, utanmaktan utanan bir nesil gelecek.

19

Armut deyip geçmeyin, onun ilk hecesi çoğu kişide yoktur!

20

Bu nasıl dünya, hikayesi zor...

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