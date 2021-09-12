Necip Fazıl Kısakürek sözleri- Necip Fazıl'ın en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri (2021)

Tarihe ismini yazdıran şair, roman ve oyun yazarı büyük usta Necip Fazıl Kısakürek, her döneme hitap eden sözleri ile iz bırakmayı başarmıştır. 1904 yılında doğan ve 1983’te hayatını kaybeden Necip Fazıl, hayatı boyunca ne ideolojisinden ne değerlerinden hiç vazgeçmemiş, aşk ve sevda üzerine pek çok anlamlı söz söylemiştir. İşte, Necip Fazıl'ın en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri (2021).