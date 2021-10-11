Necati Gün kimdir, bulundu mu? Necati Gün olayının detayları

Kaybolmadan bir gece önce neden kavga etti? Arkadaşlarıyla aralarında bir problem olmadığını öne süren Aktaş ve Çimen, kıskançlık iddialarını doğruladı. Aktaş, "Selçuk (Necati) daha önce beni kıskandı. Ortadan kaybolmasından bir gece önce beraber oturup konuşurken biraz tartıştık. Bana 'Ailemden biriyle sorunun var mı' diye sorarak masaya bıçak vurdu" dedi. Arkadaşlarının ortaya çıkması için gece gündüz uğraştıklarına vurgu yapan arkadaşlar ailenin kendilerinden şüphelenmesinin doğru olmadığını savundu.



Canlı yayına katılan üç çocuk annesi eski eş Buse Öztürk ise Necati Gün'ün daha önce kıskançlık sorunu olmadığını iddia etti. Genç kadın, Gün'ün bu tür paranoyalarının ikinci evliliğinin ardından başladığına dikkat çekti.