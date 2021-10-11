Necati Gün kimdir, bulundu mu? Necati Gün olayının detayları
Zonguldak'ta yaşayan Gün ailesi, 11 gün önce ortadan kaybolan Necati Gün'ün şokunu yaşıyor. Necati Gün'ün resmi nikahlı eşi Cansu Gün ve daha önceki eşi Buse Öztürk Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına birlikte katıldı. Peki, Necati Gün kimdir, bulundu mu? Necati Gün olayının detayları...
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Zonguldak'ta evli ve 4 çocuk babası Necati Gün'ün kayıp olduğunu, 33 yaşında olduğunu, iki sene önce ilk eşinden ayrılıp 17 yaşındaki Cansu ile evlendiğini, iki eşin de stüdyomuzda olduğunu dile getirdi. Buse Öztürk, Necati Bey'in ilk eşi, Cansu da ikinci eşi olduğunu söyledi. Müge Anlı, ailenin oğlunun arkadaşlarından şüphelendiğini, biraz da psikolojisinin bozuk olduğunu, Cansu'yu çok kıskandığını, sonra ortadan kaybolduğunu, ormanlık alana yakın bir yerde arabasının bulunduğunu ama Necati Bey'in ortada olmadığını söyledi.
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"Eşimin kıskançlık problemi vardı"
Zonguldak'ta yaşayan Gün ailesi, 11 gün önce ortadan kaybolan Necati Gün'ün şokunu yaşıyor. Eşiyle aralarında problemler olduğunu dile getiren 19 yaşında Cansu Gün, eşinin kendisini çok kıskandığını söyledi. Eşinin kaybolmasından iki gün önce kadın sığınma evine yerleştiğini söyleyen genç kadın, "Emre diye biriyle konuştuğumu söylüyordu ama ben konuşmadım. Daha sonra farklı biriyle kötü niyetli olmayan mesajlaşmamızı yakaladı. Onun yüzünden kavga ettik" diye konuştu.
Necati Gün'ün arkadaş çevresinin değişmesiyle birlikte büyük bir değişim yaşadığını iddia eden Cansu Gün, yaşananlardan Sezer Aktaş ve Tayfun Çimen'i sorumlu tuttu. Anne Nurhayat Gün'ün şüphelerinin odağında da yer alan arkadaşlar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılarak sorulara yanıt verdi.
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Kaybolmadan bir gece önce neden kavga etti?
Arkadaşlarıyla aralarında bir problem olmadığını öne süren Aktaş ve Çimen, kıskançlık iddialarını doğruladı. Aktaş, "Selçuk (Necati) daha önce beni kıskandı. Ortadan kaybolmasından bir gece önce beraber oturup konuşurken biraz tartıştık. Bana 'Ailemden biriyle sorunun var mı' diye sorarak masaya bıçak vurdu" dedi. Arkadaşlarının ortaya çıkması için gece gündüz uğraştıklarına vurgu yapan arkadaşlar ailenin kendilerinden şüphelenmesinin doğru olmadığını savundu.
Canlı yayına katılan üç çocuk annesi eski eş Buse Öztürk ise Necati Gün'ün daha önce kıskançlık sorunu olmadığını iddia etti. Genç kadın, Gün'ün bu tür paranoyalarının ikinci evliliğinin ardından başladığına dikkat çekti.