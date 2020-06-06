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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 08:10,

Nebahat Çehre özel izinle sokakta

75 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, özel izinle sokağa çıkabildi. Belindeki bir rahatsızlık olduğunu söyleyen oyuncu, arkadaşlarıyla da buluşmayı ihmal etmedi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri nedeniyle 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı usta oyuncu Nebahat Çehre’yi de etkiledi.

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Yaş engeline takılan 76 yaşındaki Çehre önceki gün Nişantaşı’nda bir kafedeydi. Arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenen oyuncu, doktor randevusu alarak dışarı çıktığını söyledi.

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Belindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini söyleyen Çehre, fırsattan istifade uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

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Oyuncu, “Koronavirüsü kabullendik artık. Sokaklar cıvıl cıvıl olmuş bile” dedi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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