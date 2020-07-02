Ne yaptın sen, virüs kapacaksın!

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada milyonlarca kişinin hayatını değiştirdi. Hemde her anlamda. Buna moda anlayışı da dahil.
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AKŞAM YEMEĞİ BULUŞMASI
Önceleri sadece klasik beyaz renkli cerrahi maskeler tercih edilirken artık bu alanda da iddialı moda akımları ortaya çıkmaya başladı. Herkes bir yandan virüsten korunurken bir yandan da daha şık görünme telaşına düştü. Özellikle de ünlüler.
Backgrid USA, Mega
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DOSTLARLA GÜZEL BİR GECE
Gösteri dünyasının göz önünde ünlüleri maskelerini de kişiselleştirmeye başladı. Bunlar arasında en iddialı olanlardan biri de Paris Hilton. 39 yaşındaki Paris Hilton, önceki akşam sevgilisi Carter Reum ve arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıktı. Los Angeles'ın gözde restoranlarından birine giden çift güzel bir gece geçirdi.
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ROMANTİK ANLAR
Çift restoran çıkışı bir ara birbirlerine sarıldı. Gece için dantelli beyaz bir elbise tercih eden Paris Hilton, yüzüne de aynı renkte pırıltılı bir maske taktı.
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ESPRİ KONUSU OLDU
Paris Hilton'un görünüşü güzel ama ağ şeklinde olan maskesi ise yeterince koruyucu bulunmadı, hem espri konusu oldu hem de tehlike yarattığı öne sürüldü.
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BU MASKE ŞIK AMA VİRÜSTEN KORUR MU?
Paris Hilton'ın göz alıcı pırıltılı maskesinde yer alan deliklerin yüzü ve burnu korumayacağı belirtildi.
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ÇİZGİSİNİ BOZMUYOR
Paris Hilton ertesi gün de yine Los Angeles'ta bu kez farklı bir maskeyle objektiflere takıldı. Yeşil ve siyah ağırlıklı kıyafetine uygun rengarenk ve yine pırıltılı bir maske taktı Hilton.
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BİRAZ DA SAĞLIĞINI DÜŞÜNSE
Bu kez maskesi biraz daha kalındı ancak görenlere "keşke görüntüsünü düşündüğü kadar sağlığını da düşünse" dedirtti.