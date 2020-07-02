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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 14:40,

Ne yaptın sen, virüs kapacaksın!

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada milyonlarca kişinin hayatını değiştirdi. Hemde her anlamda. Buna moda anlayışı da dahil.  

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1AKŞAM YEMEĞİ BULUŞMASI
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AKŞAM YEMEĞİ BULUŞMASI

Önceleri sadece klasik beyaz renkli cerrahi maskeler tercih edilirken artık bu alanda da iddialı moda akımları ortaya çıkmaya başladı. Herkes bir yandan virüsten korunurken bir yandan da daha şık görünme telaşına düştü. Özellikle de ünlüler.

Backgrid USA, Mega

2DOSTLARLA GÜZEL BİR GECE
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DOSTLARLA GÜZEL BİR GECE

Gösteri dünyasının göz önünde ünlüleri maskelerini de kişiselleştirmeye başladı. Bunlar arasında en iddialı olanlardan biri de Paris Hilton.  39 yaşındaki Paris Hilton, önceki akşam sevgilisi Carter Reum ve arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıktı. Los Angeles'ın gözde restoranlarından birine giden çift güzel bir gece geçirdi. 

3ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

Çift restoran çıkışı bir ara birbirlerine sarıldı. Gece için dantelli beyaz bir elbise tercih eden Paris Hilton, yüzüne de aynı renkte pırıltılı bir maske taktı. 

4ESPRİ KONUSU OLDU
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ESPRİ KONUSU OLDU

Paris Hilton'un görünüşü güzel ama ağ şeklinde olan maskesi ise yeterince koruyucu bulunmadı, hem espri konusu oldu hem de tehlike yarattığı öne sürüldü.

5BU MASKE ŞIK AMA VİRÜSTEN KORUR MU
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BU MASKE ŞIK AMA VİRÜSTEN KORUR MU?

Paris Hilton'ın göz alıcı pırıltılı maskesinde yer alan deliklerin yüzü ve burnu korumayacağı belirtildi.

6ÇİZGİSİNİ BOZMUYOR
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ÇİZGİSİNİ BOZMUYOR

Paris Hilton ertesi gün de yine Los Angeles'ta bu kez farklı bir maskeyle objektiflere takıldı. Yeşil ve siyah ağırlıklı kıyafetine uygun rengarenk ve yine pırıltılı bir maske taktı Hilton.

7BİRAZ DA SAĞLIĞINI DÜŞÜNSE
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BİRAZ DA SAĞLIĞINI DÜŞÜNSE

Bu kez maskesi biraz daha kalındı ancak görenlere "keşke görüntüsünü düşündüğü kadar sağlığını da düşünse" dedirtti.

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