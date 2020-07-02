Ne yaptın sen, virüs kapacaksın!

AKŞAM YEMEĞİ BULUŞMASI Önceleri sadece klasik beyaz renkli cerrahi maskeler tercih edilirken artık bu alanda da iddialı moda akımları ortaya çıkmaya başladı. Herkes bir yandan virüsten korunurken bir yandan da daha şık görünme telaşına düştü. Özellikle de ünlüler.



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