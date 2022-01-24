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Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar? 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama

#Emekli Maaşı#Emekli#Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli maaş zammı ile ilgili açıklama 3 Ocak tarihinde yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olduğunu duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 arttı. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım?

1/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltildi. Örneğin, 2021’in temmuz ayında 1.700 lira maaş alan bir emeklinin, yeni zamla birlikte maaşı 2.132 lira olacağından ve maaşı 2.500 liranın altında kalacağından maaşı 368 lira arttırılarak, 2.500 liraya tamamlandı. İşte emekli maaş zammı hesaplama tablosu

2/20EMEKLİ MAAŞI NE KADAR

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik olan enflasyon oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olduğunu duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 artmış oldu.

3/20NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. 4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

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4/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
5/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
6/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
7/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
8/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
9/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
10/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
11/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
12/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
13/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
14/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
15/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
16/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
17/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
18/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
19/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
20/20Ne kadar emekli maaşı alırım Emekli maaşı ne kadar 2022 SGK Bağkur emekli maaşı hesaplama
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