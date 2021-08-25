Ne iyi ettin de gelmedin Meghan!

İnanması zor ama Meghan Markle, bu davranışıyla İngiliz kraliyet ailesini memnun etmiş!
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İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesi sükuneti uzun süre bulamayacak. Özellikle medyanın ve hayatlarını didik didik eden uzmanların ilgi odağındayken. Şimdi de ailenin en olaylı iki üyesi Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı.
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HEM ARKADAŞLARI HEM MEDYA EKİBİNDE
Kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden çekilip önce Kanada'ya giden sonra da ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle hakkındaki bu yeni iddiaların kaynağı ise çift hakkında Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan Omid Scoobie ile Carolyn Durand. Markle'ın aileyle ilgili bazı özel bilgileri arkadaşları aracılığıyla Scoobie'ye "sızdırdığını" aynı zamanda yazarın Harry ile Meghan'ın hem yakın arkadaşı olduğunu hem de çiftin medya ekibinde yer aldığını hatırlatalım.
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KİTABIN YENİ VERSİYONU ÇIKIYOR
Kitabın 31 Ağustos'ta, Prenses Diana'nın ölüm yıl dönümünde piyasaya çıkacak olan güncellenmiş versiyonunda bu yeni iddialar yer alıyor.
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KENDİ ADINA ÇELENK KONULMASINI İSTEDİ
Bunlardan biri Harry ile Meghan'ın geçen yıl katılmadığı Remembrance Day yeni Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için düzenlenen özel günle ilgili.
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GÖREVLERİNİ BIRAKINCA UNVANLARI DA GİTTİ
Onursal askeri unvanları da bulunan Prens Harry, her yıl kasım ayında gerçekleşen törenlere üniformasıyla katılır ve anıt mezara çelenk bırakırdı. Aileden ayrıldığı için askeri unvanları da elinden alınan Harry, geçen yılki anma töreninde kendi adına yine aynı yere bir çelenk bırakılmasını istedi.
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HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Fakat "artık ailenin kıdemli üyelerinden biri olmadığı" gerekçesiyle bu isteği reddedildi. Harry'nin adının yazılı olduğu, günün sembolü olan gelinciklerden oluşan çelenk ise ilgili yardım kuruluşunun Kent şehrindeki merkezinde öylece kaldı. Çifte yakın bir kaynak Harry'nin bu reddedilme yüzünden çok üzüldüğünü ve büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
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ELEŞTİRİ ALAN ZİYARET
Bunun üzerine Prens Harry ile Meghan Markle Los Angeles Ulusal Mezarlığı'nda savaş kahramanlarının defnedildiği bölüme bir ziyaret düzenledi. Orada çekilen fotoğrafları da basına servis edildi. O dönemde Harry ile Meghan'ın bu davranışı bazı çevreler tarafından eleştirilmiş, bazı çevreler tarafından da alaya alınmıştı.
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CENAZE TÖRENİNE HARRY YALNIZ GİTTİ
Independent gazetesinin ele geçirdiği, Finding Freedom adlı kitabın yeni versiyonunda Meghan Markle'ın, Prens Philip'in cenaze törenine katılmamasıyla ilgili bir bölüm de yer alıyor. 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in, Londra'daki cenaze törenine Prens Harry, yalnız başına katılmıştı. Markle o sırada Lilibet Diana'ya hamileliğinin son döneminde olduğu için doktorları seyahat etmesine izin vermemişti.
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AİLE MEMNUN OLDU
Kitabın yeni versiyonunda yer alan iddialara göre bu durum İngiliz kraliyet ailesinin bazı üyelerini memnun etti. Çünkü onlara göre Markle'ın katılımı, cenaze törenini bir tür sirk gösterisine dönüştürecekti.
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SABIR TAŞTI İDDİASI
Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey röportajıyla başlayan ve devam eden aileye yönelik suçlamalarına karşın Kraliçe 2. Elizabeth'in yasal yollara başvuracağı haberi de İngiliz basınına yansıdı. Geçen mart ayında yayınlanan Oprah Winfrey röportajında aileye yönelik ırkçılık suçlamaları ise bu gerilimi zirveye taşıdı. Özellikle o noktadan sonra da bütün dünya İngiliz kraliyet ailesinin Prens Harry ile Meghan Markle'a karşı nasıl bir tavır alacağını merakla bekliyordu. İddialara göre sonunda beklenen adım atıldı.
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YASAL SÜREÇ Mİ BAŞLIYOR?
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu zamana kadar Harry ile Meghan'ın aileye yönelik suçlamalarına karşı tepkisiz kalan Kraliçe 2. Elizabeth, sonunda bir adım atmaya karar verdi. İleri sürülenlere göre Kraliçe, Saray'daki tecrübeli görevlilere, Harry ile Meghan'a yönelik yasal bir mücadeleye girmeleri için hazırlık yapmalarını söyledi. Bunun nedeni ise Harry ile Meghan'ın, Mountbatten Windsor ailesine yönelik hiç bitmeyen eleştiriler ve suçlamalardan bıkması.
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SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Geçen yılın başlarında İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıklayarak gündemi sarsan Harr ile Meghan'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj bir kez daha bütün dikkatleri çiftin üzerine çekti. Üstelik de yönelttikleri suçlamalar, öyle yenilir yutulur cinsten değildi. Oğlu Archie'ye hamileyken intihar etmeyi planladığını itiraf eden Markle, bebeğin ten rengi konusunda da aile içinde konuşmalar yapıldığını söyledi. Markle, o röportajda, adını vermediği bir aile üyesinin, doğacak bebeğin ten renginin nasıl olacağı konusunda endişeler yaşandığını belirtti.
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IRKÇILIK SUÇLAMASI GÜNDEMİ SARSTI
Bütün bu iddialar ortaya atıldıktan sonra herkes, İngiliz kraliyet ailesinin nasıl tepki vereceğini merakla beklemeye başladı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Prens William eşi Kate Middleton ile katıldığı bir etkinlikte kuralını bozdu ve bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "Ailemiz ırkçı değil" diyerek kısa bir yanıt verdi.
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POLİTİK BİR AÇIKLAMA
Buckingham Sarayı ise bu suçlamalar karşısında yazılı bir açıklama yaptı. "Tüm aile son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrendiği için üzgün" denilen açıklamada, dile getirilen konuların endişe verici olduğu vurgulandı. "Bazı hatırlananlar kısmen farklı olsa da özellikle ırkçılıkla ilgili iddiaların çok ciddiye alındığı ve bunun aile içinde özel olarak araştırılacağı" belirtilen açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen üyeleri olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi.
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İKİ KEZ İNGİLTERE'YE GİDİP DÖNDÜ
Araya Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşındaki ölümü, Prenses Diana'nın 60'ıncı yaşı nedeniyle yapılan büstün açılışı gibi etkinlikler girdi. Prens Harry, iki kez kısa süreliğine İngiltere'ye gidip tekrar ABD'ye döndü. Bu arada Harry ile Meghan'ın bir kız bebekleri dünyaya geldi. Çift kızlarına, Lilibet Diana adını verdi. Diana, Harry'nin annesine saygı niteliğindeydi. Ancak Lilibet isminin bambaşka bir anlamı vardı. Bu, Kraliçe'nin kocası tarafından ona hitaben kullanılan bir isimdi. Tüm bunlar da aile arasındaki gerilimin azalacağı düşüncesini doğurdu. Ama görünüşe göre işler pek de öyle ilerlemiyor.