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FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, ALAMY
Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 - 16:42 | 

Ne iyi ettin de gelmedin Meghan!

İnanması zor ama Meghan Markle, bu davranışıyla İngiliz kraliyet ailesini memnun etmiş!

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1İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesi sükuneti uzun süre bulamayacak. Özellikle medyanın ve hayatlarını didik didik eden uzmanların ilgi odağındayken. Şimdi de ailenin en olaylı iki üyesi Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı.

2HEM ARKADAŞLARI HEM MEDYA EKİBİNDE

HEM ARKADAŞLARI HEM MEDYA EKİBİNDE

Kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden çekilip önce Kanada'ya giden sonra da ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle hakkındaki bu yeni iddiaların kaynağı ise çift hakkında Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan Omid Scoobie ile Carolyn Durand. Markle'ın aileyle ilgili bazı özel bilgileri arkadaşları aracılığıyla Scoobie'ye "sızdırdığını" aynı zamanda yazarın Harry ile Meghan'ın hem yakın arkadaşı olduğunu hem de çiftin medya ekibinde yer aldığını hatırlatalım.

3KİTABIN YENİ VERSİYONU ÇIKIYOR

KİTABIN YENİ VERSİYONU ÇIKIYOR

Kitabın 31 Ağustos'ta, Prenses Diana'nın ölüm yıl dönümünde piyasaya çıkacak olan güncellenmiş versiyonunda bu yeni iddialar yer alıyor.

4KENDİ ADINA ÇELENK KONULMASINI İSTEDİ

KENDİ ADINA ÇELENK KONULMASINI İSTEDİ

Bunlardan biri Harry ile Meghan'ın geçen yıl katılmadığı Remembrance Day yeni Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için düzenlenen özel günle ilgili.

5GÖREVLERİNİ BIRAKINCA UNVANLARI DA GİTTİ

GÖREVLERİNİ BIRAKINCA UNVANLARI DA GİTTİ

Onursal askeri unvanları da bulunan Prens Harry, her yıl kasım ayında gerçekleşen törenlere üniformasıyla katılır ve anıt mezara çelenk bırakırdı. Aileden ayrıldığı için askeri unvanları da elinden alınan Harry, geçen yılki anma töreninde kendi adına yine aynı yere bir çelenk bırakılmasını istedi.

6HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Fakat "artık ailenin kıdemli üyelerinden biri olmadığı" gerekçesiyle bu isteği reddedildi. Harry'nin adının yazılı olduğu, günün sembolü olan gelinciklerden oluşan çelenk ise ilgili yardım kuruluşunun Kent şehrindeki merkezinde öylece kaldı. Çifte yakın bir kaynak Harry'nin bu reddedilme yüzünden çok üzüldüğünü ve büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

7ELEŞTİRİ ALAN ZİYARET

ELEŞTİRİ ALAN ZİYARET

Bunun üzerine Prens Harry ile Meghan Markle Los Angeles Ulusal Mezarlığı'nda savaş kahramanlarının defnedildiği bölüme bir ziyaret düzenledi. Orada çekilen fotoğrafları da basına servis edildi. O dönemde Harry ile Meghan'ın bu davranışı bazı çevreler tarafından eleştirilmiş, bazı çevreler tarafından da alaya alınmıştı.

8CENAZE TÖRENİNE HARRY YALNIZ GİTTİ

CENAZE TÖRENİNE HARRY YALNIZ GİTTİ

Independent gazetesinin ele geçirdiği, Finding Freedom adlı kitabın yeni versiyonunda Meghan Markle'ın, Prens Philip'in cenaze törenine katılmamasıyla ilgili bir bölüm de yer alıyor. 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in, Londra'daki cenaze törenine Prens Harry, yalnız başına katılmıştı. Markle o sırada Lilibet Diana'ya hamileliğinin son döneminde olduğu için doktorları seyahat etmesine izin vermemişti.

9AİLE MEMNUN OLDU

AİLE MEMNUN OLDU

Kitabın yeni versiyonunda yer alan iddialara göre bu durum İngiliz kraliyet ailesinin bazı üyelerini memnun etti. Çünkü onlara göre Markle'ın katılımı, cenaze törenini bir tür sirk gösterisine dönüştürecekti.

10SABIR TAŞTI İDDİASI

SABIR TAŞTI İDDİASI

Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey röportajıyla başlayan ve devam eden aileye yönelik suçlamalarına karşın Kraliçe 2. Elizabeth'in yasal yollara başvuracağı haberi de İngiliz basınına yansıdı. Geçen mart ayında yayınlanan Oprah Winfrey röportajında aileye yönelik ırkçılık suçlamaları ise bu gerilimi zirveye taşıdı. Özellikle o noktadan sonra da bütün dünya İngiliz kraliyet ailesinin Prens Harry ile Meghan Markle'a karşı nasıl bir tavır alacağını merakla bekliyordu. İddialara göre sonunda beklenen adım atıldı.

11YASAL SÜREÇ Mİ BAŞLIYOR

YASAL SÜREÇ Mİ BAŞLIYOR?

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu zamana kadar Harry ile Meghan'ın aileye yönelik suçlamalarına karşı tepkisiz kalan Kraliçe 2. Elizabeth, sonunda bir adım atmaya karar verdi. İleri sürülenlere göre Kraliçe, Saray'daki tecrübeli görevlilere, Harry ile Meghan'a yönelik yasal bir mücadeleye girmeleri için hazırlık yapmalarını söyledi. Bunun nedeni ise Harry ile Meghan'ın, Mountbatten Windsor ailesine yönelik hiç bitmeyen eleştiriler ve suçlamalardan bıkması.

12SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Geçen yılın başlarında İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıklayarak gündemi sarsan Harr ile Meghan'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj bir kez daha bütün dikkatleri çiftin üzerine çekti. Üstelik de yönelttikleri suçlamalar, öyle yenilir yutulur cinsten değildi. Oğlu Archie'ye hamileyken intihar etmeyi planladığını itiraf eden Markle, bebeğin ten rengi konusunda da aile içinde konuşmalar yapıldığını söyledi. Markle, o röportajda, adını vermediği bir aile üyesinin, doğacak bebeğin ten renginin nasıl olacağı konusunda endişeler yaşandığını belirtti.

13IRKÇILIK SUÇLAMASI GÜNDEMİ SARSTI

IRKÇILIK SUÇLAMASI GÜNDEMİ SARSTI

Bütün bu iddialar ortaya atıldıktan sonra herkes, İngiliz kraliyet ailesinin nasıl tepki vereceğini merakla beklemeye başladı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Prens William eşi Kate Middleton ile katıldığı bir etkinlikte kuralını bozdu ve bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "Ailemiz ırkçı değil" diyerek kısa bir yanıt verdi.

14POLİTİK BİR AÇIKLAMA

POLİTİK BİR AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı ise bu suçlamalar karşısında yazılı bir açıklama yaptı. "Tüm aile son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrendiği için üzgün" denilen açıklamada, dile getirilen konuların endişe verici olduğu vurgulandı. "Bazı hatırlananlar kısmen farklı olsa da özellikle ırkçılıkla ilgili iddiaların çok ciddiye alındığı ve bunun aile içinde özel olarak araştırılacağı" belirtilen açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman ailenin çok sevilen üyeleri olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

15İKİ KEZ İNGİLTEREYE GİDİP DÖNDÜ

İKİ KEZ İNGİLTERE'YE GİDİP DÖNDÜ

Araya Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşındaki ölümü, Prenses Diana'nın 60'ıncı yaşı nedeniyle yapılan büstün açılışı gibi etkinlikler girdi. Prens Harry, iki kez kısa süreliğine İngiltere'ye gidip tekrar ABD'ye döndü. Bu arada Harry ile Meghan'ın bir kız bebekleri dünyaya geldi. Çift kızlarına, Lilibet Diana adını verdi. Diana, Harry'nin annesine saygı niteliğindeydi. Ancak Lilibet isminin bambaşka bir anlamı vardı. Bu, Kraliçe'nin kocası tarafından ona hitaben kullanılan bir isimdi. Tüm bunlar da aile arasındaki gerilimin azalacağı düşüncesini doğurdu. Ama görünüşe göre işler pek de öyle ilerlemiyor.

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