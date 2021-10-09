Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evlendi... Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında?

NAZLI KAYI KİMDİR? 28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.