Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evlendi... Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında?
Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı dünya evine girdi. Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen düğün İstanbul'da yapıldı. 3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı. Düğün töreninin ardından Nazlı Kayı'nın hayatı özellikle magazin takipçileri tarafından gündeme geldi. Peki, Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Nazlı Kayı'nın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Nazlı Kayı'nın hayatı Hacı Sabancı ile evlenmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Nazlı Kayı, Hukuk eğitimini Londra'da tamamladıktan sonra sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Bursalı bir ailenin kızı olan Kayı, Hacı Sabancı ile uzun süre beraberlik yaşamıştı.
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NAZLI KAYI KİMDİR?
28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.
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Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.
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İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.