Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Kesal ve eşi Ercan Kesal hakkında bilgiler

NAZAN KESAL KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve Film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.



Oynadığı diziler arasında Aşk ve Ceza, Fazilet Hanım ve Kızları, Halka, Bugünün Saraylısı, Bir Zamanlar Çukurova, Analar ve Anneler, Kayıp Şehir de bulunuyor.