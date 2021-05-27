Naz Elmas'ın paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu... Sizce photoshop'a ihtiyacım var mı?

Annelik ölümsüz hissettiriyor 2013 yılında Deniz Evin ile evlenen oyuncu Gaye Turgut Evin, geçtiğimiz günlerde kızı Eftelya’yı kucağına aldı. Evin, doğum yaptığı hastaneden önceki gün taburcu oldu. Bebeğin yüzünü battaniye ile kapatan çift, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Gaye Turgut Evin, “İnsan evladı olduktan sonra özellikle kız çocuğu olunca yaşadığını hissediyor. Annemi ve babamı gerçekten çok iyi anlamaya başladım. İnsana ölümsüzleştiğini hissettiren bir duygu, senin genin başka bir canlıya geçiyor ve o canlıda yaşamaya devam ediyor, sonra ondan devam ediyor. Karmaşık duygular içindeyim” diye konuştu. (Cenker TEZEL)