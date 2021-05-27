Naz Elmas'ın paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu... Sizce photoshop'a ihtiyacım var mı?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Naz Elmas'tan photoshop açıklaması
Naz Elmas, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar için “Photoshoplu” yorumları yapılan oyuncu, konuya açıklık getirdi: “Lütfen, bakın siz çekiyorsunuz fotoğrafımı, siz görüyorsunuz. Photoshop’a ihtiyacım var mı?”
2
Benİ nasıl buldunuz
İrem Derici, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün Yalıkavak’ta havuzun başında içeceğini yudumlarken görüntülenen şarkıcı, muhabirlere esprili bir dille “Beni nereden buldunuz” dedi. (Umut ÜNVER)
3
Gümüşlük molası
Asena Tuğal, önceki gün Gümüşlük’te görüntülendi. Kendinden şemsiyeli bir sandalyede oturan oyuncu, gün boyunca ailesiyle sohbet edip kitap okudu. (Umut ÜNVER)
4
Doktorlar ne diyorsa onu yapacağız
Berrak Tüzünataç geçen salı Bebek’teydi. Oyuncu, koronavirüs aşısıyla ilgili soru üzerine “Herkesin bu konuda ayrı fikri olmasını absürt buluyorum. Doktorlar ‘olacaksınız’ diyorsa olacağız. Benim aklım diğer türlüsünü almıyor. Doktorlar ne diyorsa hep birlikte onu yapmalıyız” dedi. Oyuncuya Uraz Kaygılaroğlu’yla ayrıldıkları iddiası da soruldu. Tüzünataç, “Ben ne zaman özel hayatımı konuştum ki?” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. (Behlül AYDIN)
5
Böyle uyandım
Düzenli olarak egzersiz ve yoga yapan Zeynep Sever Demirel, rutinini aksatmıyor. Demirel, dün sabah da güne yogayla başladı. Baş aşağı dururken çekilen fotoğrafını da Instagram’da İngilizce “Böyle uyandım” notuyla paylaştı.
6
Setleri özlemişim
Pelin Karahan önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi. “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisiyle ekrana dönüş yapan oyuncu, “Setleri çok özlemişim, geri döndüğüm projenin de bu kadar sevilmesi ve desteklenmesi beni çok mutlu etti. Sezon finalinden sonra Bodrum’a gideceğiz. İnşallah güzel bir yaz tatili geçiririz” dedi.
7
Aman dikkat!
Murat Akkoyunlu, Vadistanbul AVM’den ayrılırken görüntülendi. Kızıyla beraber elektrikli motosiklete binen oyuncu, “Kısa mesafeler için bunu kullanıyorum, daha pratik oluyor. Şimdi biraz acelem var” diyerek uzaklaştı. Güvenlik önlemlerini ihmal eden ve motosikletini kasksız kullanan oyuncu, arkasına oturttuğu minik kızına da ne kask ne de kemer taktı.
8
Annelik ölümsüz hissettiriyor
2013 yılında Deniz Evin ile evlenen oyuncu Gaye Turgut Evin, geçtiğimiz günlerde kızı Eftelya’yı kucağına aldı. Evin, doğum yaptığı hastaneden önceki gün taburcu oldu. Bebeğin yüzünü battaniye ile kapatan çift, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Gaye Turgut Evin, “İnsan evladı olduktan sonra özellikle kız çocuğu olunca yaşadığını hissediyor. Annemi ve babamı gerçekten çok iyi anlamaya başladım. İnsana ölümsüzleştiğini hissettiren bir duygu, senin genin başka bir canlıya geçiyor ve o canlıda yaşamaya devam ediyor, sonra ondan devam ediyor. Karmaşık duygular içindeyim” diye konuştu. (Cenker TEZEL)
9
Hayatımda kimse yok
İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda adı Halit Özgür Sarı’yla anılan, son olarak “Masumiyet” dizisindeki partneri Serkay Tütüncü’yle aşk yaşadığı haberleri çıkan oyuncu, “Uzun zamandır hayatımda kimse yok” dedi. ◊ (Cenker TEZEL)
10
Güveç ziyafeti
“Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, set ekibine güveç ziyafeti sundu. Bir röportajında çok güzel güveç yaptığını anlatan Ünalmış, sette de bu yeteneğini sergiledi. Oyuncu, ocak başında güveçlerle çekilmiş fotoğrafını “Geleneksel güveç şölenimiz başlamıştır” notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.
11
Final four bebeği
Euroleague’de final four oynamaya hak kazanan Anadolu Efes’in kaptanı Doğuş Balbay, turnuvaya öncesi oğlu Austin’in doğum günü kutlamasına katıldı. 2 yıl önceki final four döneminde Austin’e hamile olan Erica Balbay, yine bir final four öncesinde hamile olarak Doğuş Balbay’ı turnuvaya yolcu etti. Anadolu Efes, bir önceki finalde CSKA’ya kaybetmişti.
12
5 günde çekilecek
“LCV (Lütfen Cevap Veriniz)” adlı film, Melisa Şenolsun, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Ushan Çakır’ı bir araya getirdi. Senaryosunu Erdi Işık’ın yazdığı, Mam’Art Prodüksiyon imzalı filmin yönetmenliğini İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı üstlendi. Düğünlerinden önce kendi gerçekleriyle yüzleşen bir çiftin hikayesini konu alan ve tek mekanda geçen filmin çekimleri bugün başlıyor. Çekimlerin 5 günde tamamlanması planlanıyor.
13
Sergi açmak istiyorum
Sinem Akyol, önceki gün Metropol İstanbul’da objektife yansıdı. Muhabirlere poz veren oyuncu, pandemi döneminde resim yapmaya yoğunlaştığını söyledi. Yaptığı resimleri arkadaşlarının çok beğendiğini dile getiren Akyol, “Sergi açmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Arkadaşlarım yaptığım resimleri çok beğeniyorlar. Aslında ben de sergi açmak istiyorum. İlerleyen zamanlarda neden olmasın.”
14
Ailece alışveriş
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, önceki gün eşi Milene Marques Silva ve oğlu Kilian ile birlikte İstinye Park’ta objektife yansıdı. Markalar Sokağı’nda bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yapan futbolcu, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları da çektirdi.