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Nayib Bukele kimdir, kaç yaşında, nereli? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor!

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele Twitter hesabından Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesiyle bilinen Nayib Bukele'nin hayatı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıklamasıyla merak konusu oldu. Peki, Nayib Bukele kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin hayatı...

1/3Nayib Bukele kimdir, kaç yaşında, nereli El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiyeye geliyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Perşembe günü geleceğini duyurdu.

2/3Nayib Bukele kimdir, kaç yaşında, nereli El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiyeye geliyor

Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden Bukele'nin Türkiye’de de kripto para piyasalarına yönelik regülasyon çalışmaları olmasından dolayı görüşmede kripto paralardan da bahsedilebileceği düşünülüyor.

3/3NAYİB BUKELE KİMDİR

NAYİB BUKELE KİMDİR?

Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da doğmuştur. Salvadorlu siyasetçi ve iş adamı. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.

Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.

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