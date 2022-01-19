Nayib Bukele kimdir, kaç yaşında, nereli? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor!

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Perşembe günü geleceğini duyurdu.
Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden Bukele'nin Türkiye’de de kripto para piyasalarına yönelik regülasyon çalışmaları olmasından dolayı görüşmede kripto paralardan da bahsedilebileceği düşünülüyor.
Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da doğmuştur. Salvadorlu siyasetçi ve iş adamı. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.
Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.