Nayib Bukele kimdir, kaç yaşında, nereli? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor!

NAYİB BUKELE KİMDİR?

Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da doğmuştur. Salvadorlu siyasetçi ve iş adamı. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.



Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.