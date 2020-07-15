Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu: Kayıtlara kaza olarak geçti

SONSUZA KADAR MİNNETTARIZ Ailenin açıklamasında Rivera'nın cansız bedenini bulan kadın görevli "kahraman" olarak nitelendirilerek "ona sonsuza kadar minnettar olacağız" denildi. Naya Rivera'nın ailesi, genç yaşta hayata veda eden oyuncu hakkında da "O olağanüstü bir yetenek, ama daha da fazlası iyi bir insan, anne, kız çocuğu ve kız kardeşti" dedi.