Ölen ablasının eski eşinin evine taşındı: Kimse çektiğimiz acıyı bilmiyor
Küçük oğluyla birlikte gittiği gölde boğularak hayata veda eden Glee dizisinin oyuncusu Naya Rivera cephesinden çok konuşulan bir haber geldi.
Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram
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ARTIK AYNI EVDE YAŞIYORLAR
California'daki Piru Gölü'ne 5 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte yüzmeye giden ve günler sonra cansız bedeni bulunan Glee dizisinin yıldızlarından Naya Rivera'nın 25 yaşındaki kardeşi Nickayla Rivera ile eski eşi ve oğlunun babası Ryan Dorsey aydı evde yaşamaya başladı.
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BAZEN ALIŞVERİŞTE BAZEN DE PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER
Nickayla Rivera ile Ryan Dorsey, bu ay içinde sık sık California'da görüldü. Nickayla Revera ve Ryan Dorsey, kimi zaman Josey ile parkta oynarken kimi zaman da alışveriş ederken görüntülendi.
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SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ
Bu durum da farklı söylentilere yol açtı. İşte tüm bu söylentilere Nickayla Rivera sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
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YEĞENİYLE İLGİLENMEK İÇİN
Nickayla Rivera, yeğeni Josey ile ilgilenmek ve onun bakımını üstlenmek için ablası Naya Rivera'nın eski eşinin yanına taşındığını belirtti.
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KATLANDIĞIMIZ ACIYI KİMSE GÖREMEDİ
Nickayla Rivera yaptığı paylaşımda, beş yaşındaki yeğeni Josey'i desteklemek için böyle bir karar aldığını ifade etti. 25 yaşındaki Nickayla Rivera bu durumun dışarıdan nasıl göründüğünü de umursamadığını çünkü kimsenin katlandıkları acıyı göremediğini belirtti.
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YARGILAMAK DEĞİL MERHAMET GÖSTERMEK
Naya Rivera'nın kardeşi Nickayla Rivera, öğrendiği en önemli şeyin de başkalarını yargılamak değil merhamet göstermek olduğunu belirtti. Rivera, "Umarım siz hepiniz aynısını yaparsınız" dileğinde de bulundu.
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KIZ KARDEŞ SEVGİSİ
Naya ile Nickayla Rivera, birbiriyle çok iyi geçinen iki kız kardeşdi. Nickayla da modellik yapıyor.
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TEMMUZ AYINDA HAYATA VEDA ETTİ
Geçtiğimiz 8 Temmuz'da oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte California'daki Piru gölüne giden ve 13 Temmuz'da da cansız bedeni bulunan Naya Rivera'nın otopsi raporunda da nasıl hayata veda ettiği ortaya çıkmıştı. Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.
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TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI
Olayın meydana geldiği 8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı.Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu. Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu.
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SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
İyi bir yüzücü olduğu bilinen oyuncunun böylesine talihsiz bir şekilde hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık."
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OĞLUNU TEKNEYE ÇIKARDI
Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti.Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu.
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VERTİGO SORUNU VARDI
Resmi rapora göre Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Rivera'nın vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi.
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ANKSİYETE İLAÇLARI ALIYORDU
Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günleride sinüs enfeksiyonunu tedai etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda Rivera'nın haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.
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PEMBE SIVI DOLU ŞIRINGA
Teknede yapılan araştırmada Rivera'nın cep telefonu, kimlik belgesi ve içinde pembe bir sıvı yer alan şırıngalar da bulundu. Ayrıca amfetamin içeren reçete fişi, biri boş diğeri açık ve yarıdan fazlası dolu alkol kutusu da oyuncunun kiraladığı teknede bulunanlar arasında.
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KAZA SONUCU BOĞULMA
Rivera'nın toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılayıcı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.