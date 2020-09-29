Ölen ablasının eski eşinin evine taşındı: Kimse çektiğimiz acıyı bilmiyor

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU İyi bir yüzücü olduğu bilinen oyuncunun böylesine talihsiz bir şekilde hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık."