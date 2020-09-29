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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 15:03 | 

Ölen ablasının eski eşinin evine taşındı: Kimse çektiğimiz acıyı bilmiyor

Küçük oğluyla birlikte gittiği gölde boğularak hayata veda eden Glee dizisinin oyuncusu Naya Rivera cephesinden çok konuşulan bir haber geldi.

Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram

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1ARTIK AYNI EVDE YAŞIYORLAR
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ARTIK AYNI EVDE YAŞIYORLAR

California'daki Piru Gölü'ne 5 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte yüzmeye giden ve günler sonra cansız bedeni bulunan Glee dizisinin yıldızlarından Naya Rivera'nın 25 yaşındaki kardeşi Nickayla Rivera ile eski eşi ve oğlunun babası Ryan Dorsey aydı evde yaşamaya başladı. 

2BAZEN ALIŞVERİŞTE BAZEN DE PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER
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BAZEN ALIŞVERİŞTE BAZEN DE PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Nickayla Rivera ile Ryan Dorsey, bu ay içinde sık sık California'da görüldü. Nickayla Revera ve Ryan Dorsey, kimi zaman Josey ile parkta oynarken kimi zaman da alışveriş ederken görüntülendi.

3SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ
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SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Bu durum da farklı söylentilere yol açtı. İşte tüm bu söylentilere Nickayla Rivera sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

4YEĞENİYLE İLGİLENMEK İÇİN
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YEĞENİYLE İLGİLENMEK İÇİN

Nickayla Rivera, yeğeni Josey ile ilgilenmek ve onun bakımını üstlenmek için ablası Naya Rivera'nın eski eşinin yanına taşındığını belirtti.

5KATLANDIĞIMIZ ACIYI KİMSE GÖREMEDİ
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KATLANDIĞIMIZ ACIYI KİMSE GÖREMEDİ

Nickayla Rivera yaptığı paylaşımda, beş yaşındaki yeğeni Josey'i desteklemek için böyle bir karar aldığını ifade etti. 25 yaşındaki Nickayla Rivera bu durumun dışarıdan nasıl göründüğünü de umursamadığını çünkü kimsenin katlandıkları acıyı göremediğini belirtti.

6YARGILAMAK DEĞİL MERHAMET GÖSTERMEK
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YARGILAMAK DEĞİL MERHAMET GÖSTERMEK

Naya Rivera'nın kardeşi Nickayla Rivera, öğrendiği en önemli şeyin de başkalarını yargılamak değil merhamet göstermek olduğunu belirtti. Rivera, "Umarım siz hepiniz aynısını yaparsınız" dileğinde de bulundu. 

7KIZ KARDEŞ SEVGİSİ
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KIZ KARDEŞ SEVGİSİ

Naya ile Nickayla Rivera, birbiriyle çok iyi geçinen iki kız kardeşdi. Nickayla da modellik yapıyor.

8TEMMUZ AYINDA HAYATA VEDA ETTİ
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TEMMUZ AYINDA HAYATA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz 8 Temmuz'da oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte California'daki Piru gölüne giden ve 13 Temmuz'da da cansız bedeni bulunan Naya Rivera'nın otopsi raporunda da nasıl hayata veda ettiği ortaya çıkmıştı. Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.

9TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI
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TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI

Olayın meydana geldiği 8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı.Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu. Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu.

10SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
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SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

İyi bir yüzücü olduğu bilinen oyuncunun böylesine talihsiz bir şekilde hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık."

11OĞLUNU TEKNEYE ÇIKARDI
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OĞLUNU TEKNEYE ÇIKARDI

Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti.Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu.

12VERTİGO SORUNU VARDI
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VERTİGO SORUNU VARDI

Resmi rapora göre Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Rivera'nın vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi.

13ANKSİYETE İLAÇLARI ALIYORDU
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ANKSİYETE İLAÇLARI ALIYORDU

Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günleride sinüs enfeksiyonunu tedai etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda Rivera'nın haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.

14PEMBE SIVI DOLU ŞIRINGA
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PEMBE SIVI DOLU ŞIRINGA

Teknede yapılan araştırmada Rivera'nın cep telefonu, kimlik belgesi ve içinde pembe bir sıvı yer alan şırıngalar da bulundu. Ayrıca amfetamin içeren reçete fişi, biri boş diğeri açık ve yarıdan fazlası dolu alkol kutusu da oyuncunun kiraladığı teknede bulunanlar arasında.

15KAZA SONUCU BOĞULMA
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KAZA SONUCU BOĞULMA

Rivera'nın toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılayıcı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.

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