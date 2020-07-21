NAVTEX nedir ve NAVTEX ilan etmek ne demek?

NAVTEX ilanı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim sonrasında pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bir denizcilik terimi olan NAVTEX, bazı dönemlerde donanma tarafından tatbikatlar dolayısıyla bilgilendirme amacıyla ilan amacıyla kullanılıyor. Peki, NAVTEX ilan etmek ne demek? İşte, NAVTEX nedir ve NAVTEX ilanı ne demek soruları hakkında detaylı bilgiler
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NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullanmakta oldukları önemli bir cihaz olan NAVTEX, seyir halindeyken pek çok verinin alınmasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca NAVTEX ilanı aracılığıyla çevre bilgilendirmesi de sağlanabilmektedir. Peki, NAVTEX nedir ve NAVTEX ilanı ne demek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgilerNAVTEX ilanı, Türkiye'nin yapmış olduğu ilanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Tatbikatlar gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşen NAVTEX ilanı, bu kez Doğu Akdeniz'deki haklar çerçevesinde gerçekleşti.
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NAVTEX NEDİR?
Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.
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TSK, 21 Temmuz 2020 tarihinde NAVTEX ilanı gerçekleştirdi.
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Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.