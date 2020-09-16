NAVTEX nedir? Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölge nerede? NAVTEX ilanıyla ilgili bilgiler!
NAVTEX ilanıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika bilgisine göre, Türkiye, denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir NAVTEX ilan etti. Yeni NAVTEX ilanıyla Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirdi. NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi olarak biliniyor. İşte, NAVTEX ilanıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Navtex ile ilgili son dakika açıklamalar takip edilmeye devam ediyor. Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Türkiye yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurdu. Türkiye daha önce Meis ve Rodos Adası arasında Oruç Reis gemisini göndererek sismik araştırma faaliyetlerine başlandığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından NAVTEX ilan edilen bölge bir kez daha merak konusu oldu. NAVTEX ilanı, kısaca denizlerde yapılacak ve seyredilecek rotanın aynı isimle anılan cihaz üzerinden bildirilmesi anlamını taşımaktadır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılıyor. İşte, ayrıntılar.
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NAVTEX İLANI NEDİR?
Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.
Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.
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Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce’si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.
Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için NAVTEX esas unsur değildir. NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar. Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO’nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.
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NAVTEX NE DEMEK?
Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.
Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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NAVTEX İLAN EDİLEN BÖLGE NERESİ?
Türkiye'den yeni NAVTEX ilan edildiğini duyurdu. Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.
Türkiye daha önce Meis ve Rodos Adası arasında Oruç Reis gemisini göndererek sismik araştırma yapılacağını duyurmuştu.
Türkiye yaptığı açıklamada Meis Adası'nın güney ve güneydoğusunda sondaj faliyetlerine ilişkin NAVTEX ilan etmişti.