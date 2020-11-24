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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 17:36 | 

NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? İşte NAVTEX ilanının ülkeler için anlamı

Son zamanlarda gündemde sık sık yer alan terimlerden biri de NAVTEX oldu. Ülkeler arasında artan gerilimin unsurlarından birisi de art arda gelen NAVTEX ilanları. Otomatik bir iletişim sağlamak için geliştirilen NAVTEX, 1 Ağustos 1993'de imzalanan SOLAS Konvansiyonu ile belirli gemi sınıfları için zorunlu kılındı. Peki, NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? İşte NAVTEX ilanının ülkeler için anlamı...

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Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX yayınladı. Türkiye daha önce Oruç Reis gemisi için denizcilikte uyarı notu olarak da bilinen yeni bir NAVTEX ilan etmiş, ilan edilen NAVTEX'in süresi peş peşe gelen güncellemelerle uzatılmıştı.

2NAVTEX NE DEMEK
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NAVTEX NE DEMEK?

NAVTEX, İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinin kısaltılmış halidir. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılan NAVTEX gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemidir. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.

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Ülkelerin Deniz Kuvvetleri NAVTEX üzerinden, yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak söz konusu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarını bildirir.

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Türkiye'de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya'da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor.

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