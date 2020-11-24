NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? İşte NAVTEX ilanının ülkeler için anlamı

NAVTEX NE DEMEK? NAVTEX, İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinin kısaltılmış halidir. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılan NAVTEX gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemidir. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.