NAVTEX ilanı nedir? Türkiye tarafından ilan edilen NAVTEX ne demek?
NAVTEX ilan etmek tabiri, 21 Temmuz akşamı yaşanan Yunanistan Türkiye gerilimi sonrasında sıkça kullanılan terimler arasında yer aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz'e konuşlandırılan savaş gemilerinin pozisyonunu NAVTEX ilanı ile duyuran TSK, bu duyurunun ardından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni teyakkuza geçirdi. Yunan Genel Kurmay Başkanı, apar topar ülkesine geri döndü. Peki, NAVTEX ilanı nedir ve ne demek? İşte, NAVTEX ilan etmek teriminin anlamı ve detaylı bilgiler
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Gündemdeki haberler ardından NAVTEX ilan etmek ve NAVTEX terimlerinin anlamı merak konusu oldu. Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrasında Yunanistan Genelkurmay Başkanı acilen ülkesine döndü. NAVTEX ilan etmek nedir sorusu, son dakika olarak yansıyan Türkiye Yunanistan gerilimi sonrasında araştırılmaya başlandı. NAVTEX; deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında dağıtmak için tasarlanmış uluslararası otomatik bir sistemdir. NAVTEX ilanı ise bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade etmektedir. NAVTEX, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, ilgi alanımıza giren sahalardaki yukarıda bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır. İşte, NAVTEX ilanı ne demek sorusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar
NAVTEX NEDİR? NAVTEX İLANI NE DEMEK?
NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullanmakta oldukları önemli bir cihaz olan NAVTEX, seyir halindeyken pek çok verinin alınmasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca NAVTEX ilanı aracılığıyla çevre bilgilendirmesi de sağlanabilmektedir.
NAVTEX ilanı, Türkiye'nin yapmış olduğu ilanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Tatbikatlar gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşen NAVTEX ilanı, bu kez Doğu Akdeniz'deki haklar çerçevesinde gerçekleşti.
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NAVTEX NEDİR?
NAVTEX mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi (Narrow Band Direct Printing: NBDP) ile normal olarak sadece İngilizce gönderilir ve bu mesajlar gemide bulunan özel bir yazıcı vasıtasıyla alınarak yazdırılırlar. NAVTEX sistemi 518 kHz frekansında çalışmaktadır.
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Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce’si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.
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Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için NAVTEX esas unsur değildir. NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar. Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO’nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.
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NAVTEX NE DEMEK?
Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.
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Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.
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TSK, 21 Temmuz 2020 tarihinde NAVTEX ilanı gerçekleştirdi.
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Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.