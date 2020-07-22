NAVTEX ilanı nedir? Türkiye tarafından ilan edilen NAVTEX ne demek?

Gündemdeki haberler ardından NAVTEX ilan etmek ve NAVTEX terimlerinin anlamı merak konusu oldu. Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrasında Yunanistan Genelkurmay Başkanı acilen ülkesine döndü. NAVTEX ilan etmek nedir sorusu, son dakika olarak yansıyan Türkiye Yunanistan gerilimi sonrasında araştırılmaya başlandı. NAVTEX; deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında dağıtmak için tasarlanmış uluslararası otomatik bir sistemdir. NAVTEX ilanı ise bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade etmektedir. NAVTEX, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, ilgi alanımıza giren sahalardaki yukarıda bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır. İşte, NAVTEX ilanı ne demek sorusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar



NAVTEX NEDİR? NAVTEX İLANI NE DEMEK?



NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullanmakta oldukları önemli bir cihaz olan NAVTEX, seyir halindeyken pek çok verinin alınmasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca NAVTEX ilanı aracılığıyla çevre bilgilendirmesi de sağlanabilmektedir.



NAVTEX ilanı, Türkiye'nin yapmış olduğu ilanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Tatbikatlar gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşen NAVTEX ilanı, bu kez Doğu Akdeniz'deki haklar çerçevesinde gerçekleşti.