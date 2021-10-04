Navtex ilanı nedir? Navtex ilan etmek ne anlama gelir?... İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türk donanmasının engellediği Yunan ihlal teşebbüsünü, bu kez Rum tarafı, kiralanan Malta bandıralı araştırma gemisi ile tekrarlamaya çalışarak Türk kıta sahanlığında NAVTEX yayınladı. Ankara da karşı NAVTEX ile cevap verdi. Bu gelişmelerin ardından Navtex nedir sorusu gündeme geldi... Navtex ilan etmek, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşların merak ettiği konu olarak dikkat çekmeye başladı. Navtex terimi hakkında merak ettikleri detayları araştıran vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak üzere internette araştırma yapıyor. Peki, Navtex ilanı nedir? Navtex ilan etmek ne anlama gelir?
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Navtex'e yönelik araştırmalar hız kazandı. Navtex'in ne anlama geldiğini ve denizcilik için önemini araştıran vatandaşlar, detayları internette sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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NAVTEX İLANI NEDİR?
Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.
Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.
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Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce’si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.
Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve Meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için NAVTEX esas unsur değildir. NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar.
Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO’nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.
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NAVTEX NE DEMEK
Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.
Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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NAVTEX İLANI NEDEN GÜNDEME GELDİ?
Türk donanmasının engellediği Yunan ihlal teşebbüsünü, bu kez Rum tarafı, kiralanan Malta bandıralı araştırma gemisi ile tekrarlamaya çalışarak Türk kıta sahanlığında NAVTEX yayınladı. Ankara da karşı NAVTEX ile cevap verdi.
Yunanistan’ın iki hafta önce Antalya açıklarında Türk deniz yetki sahasına ihlal etmeye çalıştığı NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) provokasyonun bir benzerini, bu defa yine aynı gemiyle Kıbrıs Rum yönetimi deniyor.
Rum yönetimi, NAVTEX yayınlayarak Yunanistan ve İsrail’le ortak kiraladıkları Malta bandıralı Nautical Geo gemisinin, Kıbrıs adasının batısında Türk deniz yetki alanı içinde araştırma yapacağını duyurdu, ancak gemi dün sefere çıkmak yerine Limasol limanı çevresinde dolaştı.
Türkiye’den anında sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Sahada ve masada gerekli adımları atılacaktır, Türkiye kendi ve KKTC’nin haklarını korumakta kararlıdır” diye açıklama yaptı. Türkiye ayrıca, Türk kıta sahanlığını ihlal etmeyi planlayan Rumların NAVTEX’ini karşı NAVTEX yayınlayarak ‘geçersiz’ ilan etti.
DONANMA YAKIN TAKİPTE
Yunanistan geçen ay aynı gemiyle Türk kıta sahanlığını delme girişiminde bulunmuş, Oruç Reis fırkateyninin engeliyle karşılaşmıştı. Türk donanması, Rumların hareketlerini de yakından takip ediyor. Rumların Doğu Akdeniz’deki tahrik planları NAVTEX kriziyle sınırlı değil. Rum yönetimi, KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen kasım ayında Ada’nın güneyinde Amerikan Exxon Mobil şirketine kiraladıkları parselde, yeni bir sondaj yapmaya hazırlanıyor.
Rum-Yunan ikilisinin İsrail ile ortak kiraladığı gemiye verilen koordinatlar, bu üç ülkenin geçtiğimiz yıllarda gündeme getirdiği East-Med adı verilen ve İsrail’den başlayarak Kıbrıs açıklarından Yunanistan’a ulaşan 2 bin kilometrelik doğalgaz boru hattı projesinin güzergâhını takip ediyor. Deniz altına döşenecek boru hattı, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alan anlaşmasıyla kesinleşen Türk sularından geçiyor. Doğu Akdeniz’i Türkiye ve KKTC’yi yok sayarak paylaşmaya çalışan Rum-Yunan ikilisi ile İsrail, Türkiye’nin bölge ülkelerinin katılacağı konferans çağrısına bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.
KKTC: AB’NİN ŞIMARIK ÜYESİ BARIŞI TEHDİT EDİYOR
KKTC Cumhurbaşkanlığı, Rumların Türkiye’nin yetki alanlarına yönelik son tahrikinin bölge barış ve istikrarını tehdit ettiğine dikkat çekerek, AB’nin, ‘şımarık üyelerini’ (Rum yönetimi) masaya oturması için uyarması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Rum yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ta iki tarafın eşit şekilde yer alacağı bölgesel enerji konferansına olumlu yanıt verin. Ada çevresindeki kaynaklarda Kıbrıs Türkleri’nin de hakları var. Türkiye ve KKTC, haklarının ihlal edileceği herhangi bir girişime asla izin vermeyecektir” denildi.