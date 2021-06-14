NATO Zirvesi nedir? 2021 NATO Zirvesi konuları neler? NATO Zirvesi'nin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.



Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.​​​​​​​



NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.