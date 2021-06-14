NATO Zirvesi nedir? 2021 NATO Zirvesi konuları neler? NATO Zirvesi'nin detayları
NATO ülkelerinin liderleri, hafta başında bir araya gelecekleri zirvede Çin, Rusya, siber tehditler gibi sınamalara karşı NATO'nun gelecek 10 yılda izleyeceği yolu belirlemeye çalışacak. Peki, NATO Zirvesi nedir? 2021 NATO Zirvesi konuları neler? NATO Zirvesi'nin detayları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok liderle bir araya gelecek.
NATO üyesi ülkelerin liderleriyle ikili temaslarda bulunacak Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile baş başa görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde NATO'daki ittifakın yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.
Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.
NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.
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1,5 yıl sonra yüz yüze ilk uluslararası zirve
Öte yandan program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor. Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.
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NATO ZİRVESİ NEDİR?
NATO zirvesi, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının, ittifakın etkinlikleri ile ilgili kararlar almak için periyodik olarak bir araya geldikleri zirve toplantısıdır.
NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren NATO Zirve toplantılarının sonuncusu 2018'de Brüksel'de düzenlenmişti. İttifakın kuruluşundan bu yana 28 zirve yapıldı. NATO Zirve toplantıları müttefik ülkelerden birinde düzenleniyor ve NATO Genel Sekreteri zirveye başkanlık ediyor.