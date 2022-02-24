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NATO Zirvesi ne zaman, saat kaçta? Rusya Ukrayna savaşı NATO Liderler Zirvesi’nde görüşülecek

#NATO Zirvesi #NATO Liderler Zirvesi#NATO

NATO Zirvesi, Rusya Ukrayna savaşının ardından merak ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘Biz 30 demokrasiden oluşan bir İttifakız. İnsanımıza ve değerlerimize tek vücut olarak sahip çıkacağız’ dedi. Peki, Nato Zirvesi ne zaman, saat kaçta?

1/3NATO Zirvesi ne zaman, saat kaçta Rusya Ukrayna savaşı NATO Liderler Zirvesi’nde görüşülecek

NATO Zirvesi’nin ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılıyor. NATO Liderler Zirvesi yarın yapılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın sanal bir NATO liderleri Zirvesi çağrısında bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

2/3NATO LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN

NATO LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Zirvesi 25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Zirve video konferans şeklinde gerçekleştirilecek. Zirvenin saat kaçta gerçekleşeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Konseyi’nin toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Rusya’nın saldırısını bir 'savaş eylemi' olarak niteleyen Stoltenberg “Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi” dedi.

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

“Kıtamızda barış paramparça oldu. Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz ölçekte ve türde bir savaş var. Durumu görüşmek üzere Kuzey Atlantik Konseyi'nin acil toplantısını yeni bitirdik. Konseyde ayrıca Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın talebi üzerine Washington Antlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca acil istişareler görüşüldü.”

3/3“BİRİNE YAPILAN SALDIRI, HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAKTIR”

“BİRİNE YAPILAN SALDIRI, HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAKTIR”

Rus liderlerinin, pervasız eylemlerin ve kaybedilen hayatların tüm sorumluluğunu taşıdığını belirten Genel Sekreter Stoltenberg “NATO'nun temel görevi, tüm Müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplamaya veya yanlış anlamaya yer olmamalıdır. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir. Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi. Bu, kriz sırasında Müttefik ülkeleri korumak ve kalkan olmak için ihtiyatlı ve savunmacı bir adımdır” dedi.

Stoltenberg “Rusya'nın devasa askeri birikimine yanıt olarak, toplu savunmamızı zaten güçlendirdik. Karada, denizde ve havada. Son haftalarda, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan Müttefikler, İttifak'ın doğu kısmına binlerce asker daha yerleştirdi. Ve daha fazlası beklemeye alındı. 100'den fazla jetimiz yüksek alarmda, hava sahamızı koruyor. Ve Kuzey'den Akdeniz'e kadar denizde 120'den fazla Müttefik gemisi var. Bütün bunlar toplu savunma taahhüdümüzün 5. Maddesinin sağlam olduğunu gösteriyor. Ve İttifak'ı saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. 

Yarın sanal bir NATO liderleri Zirvesi çağrısında bulunduğunu ifade eden Stoltenberg “Biz 30 demokrasiden oluşan bir İttifakız. İnsanımıza ve değerlerimize tek vücut olarak sahip çıkacağız” dedi.

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#NATO Zirvesi #NATO Liderler Zirvesi#NATO