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NATO zirvesi 2022 ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Olağanüstü liderler zirvesine katılacak!

#NATO Zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya

NATO Olağanüstü liderler zirvesi Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere toplanıyor. Brüksel’de yapılacak zirvede Polonya hükümeti, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesini gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenskiy ve Putin ile temaslarımızı sürdürüyorum" dedi. Peki, NATO zirvesi 2022 ne zaman, saat kaçta? İşte, dünyanın beklediği NATO Olağanüstü liderler zirvesinin tarihi ve masadaki konular...

1/4NATO zirvesi 2022 ne zaman, saat kaçta Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Olağanüstü liderler zirvesine katılacak

NATO liderler zirvesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nde müzakerelerin olumlu sonuçlanması, savaşın sonlandırılması, kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla Rus ve Ukrayna liderlerinin anlaşmaya varması gibi 4 başlıkta Türkiye’nin barışa dönük yoğun mesaisi hakkında liderleri bilgilendirecek. Brüksel’de 24 Mart'ta yapılacak zirvede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için diplomatik adımların atılması bekleniyor.

2/4NATO OLAĞANÜSTÜ LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN

NATO OLAĞANÜSTÜ LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Liderler Zirvesi Brüksel’de 24 Mart’ta olağanüstü toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Toplantının saati ise henüz belli değil.

3/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı da buluşacağız." diye konuştu.

Perşembe günü Brüksel’de NATO Olağanüstü liderler zirvesinde Rutte ile bir araya geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak Ukrayna’daki krizin başından bu yana net tutum takındık. Her vesile ile sağduyu be diyalog çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusuna dikkat çektik. Ukrayna’daki insani dram devam ediyor binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın insan komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenskiy ve Putin ile temaslarımızı sürdürüyorum" açıklamasında bulundu.

4/4İSPANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

İSPANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Brüksel’de 24 Mart’ta olağanüstü toplanacak olan NATO Liderler Zirvesi’ne kadar Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Beştepe’de ağırlayacak olan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de telefonda görüşecek. Zirvede Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, Ukrayna’ya insani yardım, iki ülke arasında yürütülen müzakere süreci ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına dönük çabalar ele alınacak.

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#NATO Zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya