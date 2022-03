NATO zirvesi 2022 ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Olağanüstü liderler zirvesine katılacak!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı da buluşacağız." diye konuştu.



Perşembe günü Brüksel’de NATO Olağanüstü liderler zirvesinde Rutte ile bir araya geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak Ukrayna’daki krizin başından bu yana net tutum takındık. Her vesile ile sağduyu be diyalog çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusuna dikkat çektik. Ukrayna’daki insani dram devam ediyor binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın insan komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenskiy ve Putin ile temaslarımızı sürdürüyorum" açıklamasında bulundu.