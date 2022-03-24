NATO Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede hem NATO’nun birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli mesajlar verecek. Erdoğan, ayrıca görüşeceği liderlere Türkiye’nin savaşın sonlandırılmasına dönük çabalarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verecek. Türkiye’nin istikrar, barış ve müzakere için bugüne kadar sürdürdüğü çabaları paylaşacak olan Erdoğan, zirvede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde gündeme gelen 6 maddeyle ilgili de atılabilecek adımlar hakkında mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacak.