NATO Toplantısı ile liderler, kuzeyde devam eden Ukrayna Rusya savaşını da değerlendirmeye alacak. Toplantı, liderlerin görüşmeleri için de bir fırsat doğuracak. Peki, NATO Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, toplantı hakkında merak edilen bazı bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede hem NATO’nun birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli mesajlar verecek. Erdoğan, ayrıca görüşeceği liderlere Türkiye’nin savaşın sonlandırılmasına dönük çabalarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verecek. Türkiye’nin istikrar, barış ve müzakere için bugüne kadar sürdürdüğü çabaları paylaşacak olan Erdoğan, zirvede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde gündeme gelen 6 maddeyle ilgili de atılabilecek adımlar hakkında mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın görüşmeleri hakkında “ABD Başkanı ile diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince, programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek” demişti.
NATO Toplantısının 24 Mart Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantı saati henüz bilinmiyor.