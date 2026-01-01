×
HABERLERGündem Haberleri

NASA 'Vay be' diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasına girdi

Güncelleme Tarihi:

#MUĞLA#Akyaka#En İyi Turizm Köyleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 10:09

Muğla'nın ünvanlı Akyaka Mahallesi, BM Turizm Örgütü'nün açıkladığı 2025'in 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde yer aldı.