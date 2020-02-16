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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL Foto: NASA
Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 17:51, /

NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı inanılmaz görüntüler

NASA'nın Dünya'yı çok uzaklardan çektiği inanılmaz görüntüler...

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1

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

San Francisco Körfezi (ABD)

urası ABD... Ancak uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor! (Kaynak: NASA)

2

Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)

3

Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)

4

Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)

5

Giza Piramitleri (Mısır)

6

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman

7

Baykal Gölü (Rusya)

8

Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış

9

Batı Sahra Çölü'nün Atlantik Okyanusu'yla buluştuğu nokta

10

Çin'in sanayi kenti Ningbo

11

Brüksel ve Antwerp'te bir gece (Belçika)

12

Burası Kuzey Afrika...

13

Arjantin'de bir soya fasulyesi tarlası

14

Riva del Garda (İtalya)

15

İran Musa Körfezi

16

Uzaydan Avustralya'nın büyük çöllerinden biri

17

Hazar Denizi

18

Yoğun bulutlardan zor görünüyor olsa da Güney Kore'nin minik adası Jeju-do

19

Bangladeş

20

Büyük Kanyon (ABD)

21

Okhotsk Denizi (Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir deniz)

22

Kosta Rika

23

Honduras

24

Paraguay

25

Bouvet Adası (Norveç)

26

Cayo de Serrana Reef (Kolombiya)

27

Niamey (Nijer)

28

Nakhon Si Thammarat (Güney Tayland)

29

Mısır ve Nil Nehri

30

Florida

31

Detroit, Cleveland ve Toronto

32

Male Uluslararası Havalimanı (Maldivler)

33

Şanghay (Çin)

34

Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

35

Elbrus Dağı (Rusya'nın en yüksek dağı)

36

Ballyteige Körfezi ve Bannow (İrlanda)

37

Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği alan (Soçi)

38

California üzerinde bir fırtına

39

Chicago

40

Mbam Nehri (Kamerun)

41

Kuzey Işıkları

42

Mexico City (Meksika)

43

Cebelitarık (İspanya ve Fas'ı buluşturan boğaz)

44

Japonya'da bir kış mevsimi

45

İngiltere ve Kuzey Işıkları

46

Büyük bir kasırganın tam karşısında...

47

New York City (11 Eylül 2001)

48

Yemen

49

Moselle Nehri (Almanya)

50

Cezayir kıyıları

51

Cezayir

52

Cotopaxi Volcano (Ekvator)

53

Wake Adası (ABD)

54

Pavlof Volkanı (Alaska)

55

Pembe Tuz Gölü (İspanya)

56

İrlanda ve Galler

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