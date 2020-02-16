NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı inanılmaz görüntüler

NASA'nın Dünya'yı çok uzaklardan çektiği inanılmaz görüntüler...
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...
San Francisco Körfezi (ABD)
urası ABD... Ancak uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor! (Kaynak: NASA)
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Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)
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Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)
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Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)
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Giza Piramitleri (Mısır)
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman
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Baykal Gölü (Rusya)
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Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış
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Batı Sahra Çölü'nün Atlantik Okyanusu'yla buluştuğu nokta
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Çin'in sanayi kenti Ningbo
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Brüksel ve Antwerp'te bir gece (Belçika)
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Burası Kuzey Afrika...
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Arjantin'de bir soya fasulyesi tarlası
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Riva del Garda (İtalya)
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İran Musa Körfezi
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Uzaydan Avustralya'nın büyük çöllerinden biri
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Hazar Denizi
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Yoğun bulutlardan zor görünüyor olsa da Güney Kore'nin minik adası Jeju-do
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Bangladeş
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Büyük Kanyon (ABD)
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Okhotsk Denizi (Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir deniz)