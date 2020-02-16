NASA'nın uzayın derinliklerinden Dünya'ya yolladığı inanılmaz görüntüler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...



San Francisco Körfezi (ABD)



urası ABD... Ancak uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor! (Kaynak: NASA)