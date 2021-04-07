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Teknoloji
Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 11:51 | 

NASA'nın sitesi çöktü: Van Gölü fotoğrafına oy yağmuru

Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında finale kaldı. Türkiye'den gelen yoğun oylar sonrası NASA'nın sitesi çöktü.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.

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‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

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Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.

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Söz konusu kare geçtiğimiz hafta yarı finalde rakiplerini eleyerek finale kaldı.

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Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf ise finalde yarışacak diğer kare oldu.

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Türkiye'den gelen yoğun oylar sonrası NASA'nın sitesi çöktü.

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Finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona erecek ve kazanan kare belli olacak.

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Yarışmaya veda eden kareler ise şöyle....

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